韩国必吃+1！KKanbu炸鸡推「会长套餐」！食客大排长龙：终於能get到财阀同款了

韩国炸鸡连锁品牌 Kkanbu Chicken（干部炸鸡） 最近成了社交媒体的顶流。 原因嘛？ 不是因为新品太香，而是因为——全球IT巨头们一起吃炸鸡了！

事情要从上个月说起。 APEC会议召开期间，辉达CEO黄仁勋、三星会长李在熔和现代汽车集团会长郑义宣，三位大佬在首尔的 Kkanbu Chicken三成店聚了一顿「鸡中之鸡」的饭局。 点的菜看似朴素：炸鸡六块装、香脆无骨鸡、起士条。 但因为「吃的人」太有牌面，这顿饭直接成了全网热搜。

据说那天黄仁勋豪气十足，敲响了店内的「黄金铃」，高喊一句：「今天我请客！」 结果，最后结帐的是...... 李在熔。 现场所有桌子的帐单加起来大约250万韩元（约合53000新台币），这波操作让网友直呼：「果然是三星付费的AI聚会！」

吃完饭的影响力可不止在社交媒体上引发热烈讨论。 几天后，越来越多的食客跑到那家店「朝圣」，非要坐黄仁勋坐过的桌子。店家最后不得不贴公告：每桌限时1小时。 甚至因为爆火，鸡肉供应跟不上，部份直营店一度暂停营业。

於是Kkanbu Chicken灵机一动，决定把那天的功能表组合做成限量新品，命名为——「AI干部（AI Kkanbu）」套餐。 官方文案说得特别煽情：「那天的组合，现在全国都能吃到！」新品一上线，评论区瞬间变成大型欢乐场：「这鸡也太有排面了吧！」、「黄仁勋同款？ 我立刻下单！」、「可以叫财神爷套餐「、「我也是能吃上会长们的同款了」等。官方还宣布：「AI干部」套餐的10%销售收益将捐给公益机构。 网友纷纷表示：「鸡好吃，心也暖！」



Kkanbu Chicken 其实是家韩国产炸鸡老品牌，创立於2006年，2008年开始加盟连锁。 到去年为止韩国已有162家门店，2024年营业额达 292亿韩元，堪称「中型炸鸡巨头」。

