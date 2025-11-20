李钟硕戏里是王子、戏外是天使！拍完新剧《再婚皇后》写亲笔信＋送豪华餐券感动全剧组

近期，Disney+ 原创韩剧《再婚皇后》的一位工作人员透过 SNS 公开了自己收到的李钟硕（李钟奭）的亲笔信与礼物，并留下「感谢」的文字。

在公开的信中，李钟硕写道：「大家都辛苦了。我们《再婚皇后》这部彷佛永远不会结束的作品，终於顺利完成拍摄了。」向全体工作人员传达感谢之意。



李钟硕表示：「对我个人来说，这是一部每一场戏都特别令人苦恼、特别困难的作品。因为是一起打造韩国前所未有的类型，因此也共同经历了不少困难，但托大家的努力，才能顺利完成，谢谢你们。」表达了收官的感想。



他接著说：「与大家一起度过两个季节，作为互相支持、共同奋斗的演员，我想请大家吃一顿饭，因此藉这样的方式传达心意。」并赠送了高级饭店的餐券。他也补充：「希望我的心意能够传达给你们。真的辛苦了，能和大家相遇是我的荣幸。」



另一方面，《再婚皇后》改编自人气网漫，讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔（申敏儿 饰）被迷上逃亡奴隶「菈丝塔」（李世荣 饰）的皇帝「索本修」（朱智勋 饰）告知离婚后，与西王国王子「海因里」（李钟硕 饰）再婚的宫廷奇幻爱情故事，预计在2026年通过 Disney+公开。



