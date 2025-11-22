【韩网热门】金宇彬自诩「遵守礼仪」，与申敏儿的婚礼会礼仪隆重到什么程度呢？

演员金宇彬本月20日公开手写信，亲自宣布与恋爱长跑10年的女友、同为演员的申敏儿结婚，让长期以来喜爱他们的粉丝感动不已！

据经纪公司透露，两人的婚礼将於12月20日在首尔某处举办，现场非公开、仅邀请双方亲友。 联想到金宇彬之前出演《豆豆笑笑》时，就连短暂经过机场都要凌晨3点起床、做妆发造型、穿整套白西装加领结，自称是「遵守对观众的礼仪」，还教育出发前15分钟才起床的都敬秀也应该遵守礼仪XD这样网友们不禁好奇：到了结婚这个大日子，金宇彬究竟会「遵守礼仪」到什么程度呢？



有网友找到下图作为参考，如此浮夸的披风和纹章，不得不说... 好像真的蛮适合金宇彬耶？ ！



韩国网友评论：

1. 天呐，我感觉超适合他耶！

2. 简直是为金宇彬量身打造的衣服kkk

3. 拜托一定要穿一次给大家看，太期待了kkk

4. 如果在婚礼上穿有点为难的话，至少拍婚纱照时穿这套吧！

5. 毕竟是人生最重要的日子，礼仪水准高一点又何妨呢！

6. 比新娘更抢眼的新郎kkk

7. 要跟娜菲尔皇后结婚的话，这套还是太弱了，请穿得更加辉煌灿烂吧~~（*申敏儿在新剧《再婚皇后》里饰演「娜菲尔皇后」）

8. 拍一套「初婚皇后」吧kkk

9. 我赞成，希望两位都穿得超级华丽，像女王和君王一般kkk

10. 衣服完全是奇幻浪漫小说的画风，但感觉他完全能驾驭，超好奇啊kkk

11. 拜托，两个人都保持礼仪吧！一定超级适合的kkk

12. 一想到他俩都穿得礼仪庄重，就笑得颧骨压不下来kkk

出处： https://theqoo.net/hot/3999787964

