申敏儿、朱智勋、李钟硕、李世荣《再婚皇后》剧照公开！韩网友评价：女演员好漂亮 VS 男演员是发生什么事

拥有大批读者的《再婚皇后》确定真人化后，什么消息都会引发热烈讨论。申敏儿、朱智勋、李钟硕、李世荣四位主演的剧照也公开啦！大家觉得如何呢？

Disney+《再婚皇后》由申敏儿、朱智勋、李钟硕（李钟奭）、李世荣主演，讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事，是一部浪漫奇幻史诗剧。



▼申敏儿饰演聪明、天生的气质受到称赞东大帝国的完美皇后「娜菲尔」。她对青梅竹马般的皇帝「索本修」提出离婚感到震惊，随后提出与西王国王子海因里再婚的要求，在东大帝国掀起波澜。



▼朱智勋饰演绝对权力的象徵东大帝国的皇帝、也是娜菲尔的丈夫「索本修」。从小就和「娜薇尔」一起接受教育，但他不仅违背答应娜菲尔一生没有后宫的承诺，还向她提出离婚。



▼李钟硕饰演西王国王子兼第一顺位王位继承人「海因里」，拥有许多秘密的神秘人物。虽然一开始接近「娜薇尔」时带著不为人知的目的，却渐渐被她吸引。



▼李世荣饰演逃亡奴隶出身的「菈丝塔」，得知救了自己的男人是东大帝国的皇帝后，开始觊觎皇后的位置。



由於《再婚皇后》是改编自超人气网路小说和网路漫画，确定翻拍成剧后，从选角就备受关注。四位主演的剧照公开后，也在韩网引发热烈讨论（留言已突破1000则）。韩网友：「比想象的要好啊」、「哇～女演员们好漂亮」、「爲什么感觉像日本漫画的真人版电视剧呢」、「李钟硕还以爲是张度练的照片，那是最好的吗」、「女演员们都很漂亮，但是男演员们是发生什么事」、「李世荣疯了！真的好漂亮」、「单纯的觉得搞笑，所以很期待」、「很像音乐剧简介」、「如果剧本写得好的话，应该会很有趣」、「朱智勋出乎意料地好？」、「修图真的很重要...」、「原作看得很开心，真的很好奇该怎么走」、「演员们真了不起，我好像无法忍住不笑」等等。



而《再婚皇后》由《听见你的声音》、《皮诺丘》、《虽然30但仍17》赵秀沅导演执导，《驱魔面馆》编剧吕芝娜和电影《一拳鲜师：勇敢的市民》编剧玄忠烈共同执笔，预计在2026年通过 Disney+公开。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻