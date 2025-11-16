《再婚皇后》朱智勋胸前勋章惹大事引爆批评，制作方认疏失急道歉

由申敏儿、朱智勋、李钟硕（李钟奭）、李世荣携手主演的新剧《再婚皇后》尚未开播就陷入风波。 官方首次公开朱智勋主演的《再婚皇后》剧照。 没想到照片一公开，韩网与 X（Twitter）瞬间炸开，因为有网友发现朱智勋服装上的勋章，与德国纳粹时期使用的「三等金质勤续勋章」外形非常相似。

网友比对后指出，两者都带有类似「铁十字」的形状，颜色同样使用白、金，再加上红色缎带，视觉上相当接近，引发「怎么可能没注意到？」的质疑。



争议持续延烧后，《再婚皇后》制作公司 Studio N 紧急道歉，承认因为道具检查不慎导致错误的道具出现在剧照中，对外致歉并表示已充分认知此事的严重性。 他们承诺会更换公开的剧照，并采取后续防范措施，避免同类事件再度发生。 不过是否会全面重拍相关场景，或仅靠后制删除问题道具，制作方目前尚未做出决定。

《再婚皇后》改编自人气网漫，故事背景为虚构的「东大帝国」， 描述皇后娜菲尔（申敏儿饰）因皇帝索本修（朱智勋饰）迷恋逃亡奴隶拉丝塔（李世荣饰），决定提出离婚，并要求与西王国王子海因里（李钟硕）再婚，展开一段宫廷奇幻爱情故事。

