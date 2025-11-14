申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮《再婚皇后》劇照公開！韓網友評價：女演員好漂亮 VS 男演員是發生什麼事

擁有大批讀者的《再婚皇后》確定真人化後，什麼消息都會引發熱烈討論。申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮四位主演的劇照也公開啦！大家覺得如何呢？

Disney+《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（李鐘奭）、李世榮主演，講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事，是一部浪漫奇幻史詩劇。



▼申敏兒飾演聰明、天生的氣質受到稱讚東大帝國的完美皇后「娜菲爾」。她對青梅竹馬般的皇帝「索本修」提出離婚感到震驚，隨後提出與西王國王子海因里再婚的要求，在東大帝國掀起波瀾。



▼朱智勛飾演絕對權力的象徵東大帝國的皇帝、也是娜菲爾的丈夫「索本修」。從小就和「娜薇爾」一起接受教育，但他不僅違背答應娜菲爾一生沒有後宮的承諾，還向她提出離婚。



▼李鍾碩飾演西王國王子兼第一順位王位繼承人「海因里」，擁有許多秘密的神秘人物。雖然一開始接近「娜薇爾」時帶著不為人知的目的，卻漸漸被她吸引。



▼李世榮飾演逃亡奴隸出身的「菈絲塔」，得知救了自己的男人是東大帝國的皇帝後，開始覬覦皇后的位置。



由於《再婚皇后》是改編自超人氣網路小說和網路漫畫，確定翻拍成劇後，從選角就備受關注。四位主演的劇照公開後，也在韓網引發熱烈討論（留言已突破1000則）。韓網友：「比想象的要好啊」、「哇～女演員們好漂亮」、「爲什麼感覺像日本漫畫的真人版電視劇呢」、「李鍾碩還以爲是張度練的照片，那是最好的嗎」、「女演員們都很漂亮，但是男演員們是發生什麼事」、「李世榮瘋了！真的好漂亮」、「單純的覺得搞笑，所以很期待」、「很像音樂劇簡介」、「如果劇本寫得好的話，應該會很有趣」、「朱智勛出乎意料地好？」、「修圖真的很重要...」、「原作看得很開心，真的很好奇該怎麼走」、「演員們真了不起，我好像無法忍住不笑」等等。



而《再婚皇后》由《聽見你的聲音》、《皮諾丘》、《雖然30但仍17》趙秀沅導演執導，《驅魔麵館》編劇呂芝娜和電影《一拳鮮師：勇敢的市民》編劇玄忠烈共同執筆，預計在2026年通過 Disney+公開。

