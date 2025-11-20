金宇锡加入金智媛新剧《Doctor X：白色黑手党的时代》！超强美貌组合网喊：这对看著就很疗愈

演员金宇锡即将透过 SBS 全新金土剧《Doctor X：白色黑手党的时代》（《닥터X ： 하얀 마피아의 시대》）重返小萤幕，引发粉丝高度期待！

《Doctor X：白色黑手党的时代》是一部医疗黑色剧情片，由凭实力说话、只靠技术证明自己的天才女医师「桂秀晶」（金智媛 饰）为中心，揭开医疗权力内斗、腐败与黑幕的真相。 她将以手术刀为武器，对抗盘根错节的医界「白色黑手党」。

金宇锡在剧中饰演含著金汤匙出生的实习医师「朴泰京」。 他是地方大医院院长的独生子，个性善良、眼神温暖，却因为遇上桂秀晶而让原本顺风顺水的医院生活彻底「翻车」，故事也在两人之间产生戏剧性火花。



《Doctor X》集结金智媛、李姃垠、孙贤周等实力派演员，金宇锡将与这些大势前辈碰撞全新「化学反应」，也是本剧一大看点。 他曾在《Voice》2、3季、《一半的一半》、《军检察官多伯曼》、《禁婚令》等作品中展现稳定又有说服力的演技，加上在《红皮书》、《Thrill Me》等音乐剧舞台上的表现，使他逐渐成为备受期待的新生代实力派。



金智媛、金宇锡全新韩剧搭档，敬请期待他们的表现！

