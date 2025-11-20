【韩网热门】这个青龙赏片段能看100遍！华沙X朴正民惊喜舞台，网叹：糟糕，是心动的感觉

女团MAMAMOO成员华沙和演员朴正民在「第46届青龙电影奖」后数员惊喜登场。

华沙带来10月才推出的新曲《Good Goodbye》，整段舞台美到不行。 她穿著一席强调曲线的白色长裙、直接赤脚坐在椅上开唱，嗓音又辣又迷人，现场瞬间被她收服。 当她走下舞台时，曾在 MV 合作的朴正民竟突然现身，还贴心地从她背后拿出一双红鞋，两人对视瞬间超有火花，CP感满满，成为今晚最讨论度爆棚的名场面。



2025년 청룡영화상 축하무대

화사 - Good Goodbye with 박정민 pic.twitter.com/WW0J51EMca — 바정민 (@parkboojm) November 19, 2025

韩国网友评论：

1. 什么啊... 感觉像我们在偷看一样，是心动的感觉...

2. 比 MV 还让人心动，疯掉

3. 真的一秒融化

4.原来我真的喜欢朴正民......

5. 给我看完整版

6. 这才是我该住下来的地方

7. 让人心动的身高差

8. 华莎最后拿著麦克风笑著走过来那段超级让人心动ᄏᄏᄏᄏᄏ

9. 两个人明明在不同的轨道上，但合在一起就很有味道......

10. 像看了一部电影一样，好神圣，明明没什么却为什么这么心动ᅲ

11. 朴正民虽然时间很短但沉浸其中，显得更帅了

12. 华莎真的很厉害，在那麽多人面前独自跳舞、唱歌

13. 朴正民的侧脸... 果然艺人就是艺人

14. 看颁奖典礼的时候 这段最让我印象深刻

15. 怎么感觉像是在婚礼上，新郎新娘在跳舞唱歌，而我在观众席里看一样 这是什么啊

16. 在这当中华莎的实力又让我惊讶了一次ᄏᄏᄏ 太帅了真的ᅮᅮᅮᅮᅮᅮᅮᅮ

17. 朴正民去演爱情片吧

18. 久违地心动了一下ᅲᅲ

19. 居然会对朴正民心动

20. 说他是出版社社长也太戳我了ᄏᄏᄏᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3998707307

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻