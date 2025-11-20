李鍾碩戲裡是王子、戲外是天使！拍完新劇《再婚皇后》寫親筆信＋送豪華餐券感動全劇組

近期，Disney+ 原創韓劇《再婚皇后》的一位工作人員透過 SNS 公開了自己收到的李鍾碩（李鐘奭）的親筆信與禮物，並留下「感謝」的文字。

在公開的信中，李鍾碩寫道：「大家都辛苦了。我們《再婚皇后》這部彷彿永遠不會結束的作品，終於順利完成拍攝了。」向全體工作人員傳達感謝之意。



李鍾碩表示：「對我個人來說，這是一部每一場戲都特別令人苦惱、特別困難的作品。因為是一起打造韓國前所未有的類型，因此也共同經歷了不少困難，但託大家的努力，才能順利完成，謝謝你們。」表達了收官的感想。



他接著說：「與大家一起度過兩個季節，作為互相支持、共同奮鬥的演員，我想請大家吃一頓飯，因此藉這樣的方式傳達心意。」並贈送了高級飯店的餐券。他也補充：「希望我的心意能夠傳達給你們。真的辛苦了，能和大家相遇是我的榮幸。」



另一方面，《再婚皇后》改編自人氣網漫，講述東大帝國完美的皇后娜菲爾（申敏兒 飾）被迷上逃亡奴隸「菈絲塔」（李世榮 飾）的皇帝「索本修」（朱智勳 飾）告知離婚後，與西王國王子「海因里」（李鍾碩 飾）再婚的宮廷奇幻愛情故事，預計在2026年通過 Disney+公開。



