帅过新郎？BTS Jin现身郭Tube婚礼：宾客全变粉丝！，整场焦点都在他身上

韩国最狂旅行YTR郭Tube（本名郭准彬）11日下午在首尔汝矣岛饭店完婚，迎娶小5岁的素人公务员女友，更惊喜的是新娘子已经「有喜」啦！这场婚礼虽然低调不公开，却惊现「演艺圈国家队」等级宾客阵容，连BTS防弹少年团的Jin都帅气现身，被网友笑称根本是「最帅闹场嘉宾」！

곽튜브 결혼식 하객들 ㄷ ㄷ ㄷ



BTS진 ㄷ ㄷ ㄷ

해외촬영 중 참석했다고함 쩐다 pic.twitter.com/cLOVVedp0s — 이지킬 (@Seeujune11) October 13, 2025

为了人生大事，郭Tube特别减重14公斤，穿上笔挺西装展现清瘦帅样，让亲友们眼前一亮。 婚礼由艺人全炫茂担任主持人，旅行YTR伙伴Pani Bottle致贺词，美声女团Davichi献唱祝歌，排场完全不输明星！



最让粉丝暴动的是，忙碌的「世界弹」成员Jin竟然抽空到场祝福，逆天颜值在宾客中闪闪发光，被网友封为「最养眼宾客」。 艺人柳贤庆更在IG狂晒影片，抓著新郎的手高举欢呼：「郭同学结婚啦！万岁！！」



现场星光熠熠包YTR兼艺人Pungja、体育解说员朴文成、Webtoon作家兼艺人旗安84、模特兼艺人朱宇宰、演员李准、安普贤、姜基荣（姜其永）、笑星郑在亨、Webtoon作家朱浩民等、综艺人池睿恩等，根本是韩国艺能界大聚会！



据悉小俩口原本计画明年5月结婚，因新娘怀孕喜讯提前办婚礼，双喜临门甜蜜满点！

