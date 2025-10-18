金南佶、朴宝剑兄弟同台，李贤旭加盟！《梦游桃源图》公布主演阵容「野心世子 vs 艺术世子」交织悲剧命运

电影《梦游桃源图》制作方於17日公开演员人选，宣布由金南佶饰演野心勃勃的「首阳大君」，朴宝剑饰演热爱艺术的王子「安平大君」，李贤旭则扮演朝鲜顶尖画师「安坚」。

《梦游桃源图》以同名画作为故事核心，讲述兄弟之间的命运纠葛，交织对理想国的追求与对权力的欲望。 世宗之子安平大君在梦中见到理想国桃园，并将梦境口述给画师安坚，三日之内完成的画作《梦游桃源图》，成为朝鲜王朝面对戏剧性命运的见证。

首阳大君和安平大君是世宗诸子中最为亲近的一对兄弟。 金南佶饰演一心想称王的「首阳大君」，试图透过《梦游桃源图》理解弟弟的欲望，并在过程中逐渐展现残酷的一面。 从逐步觉察自身野心，到对弟弟产生怀疑与焦虑，金南佶将呈现角色多层次的内心变化。



朴宝剑饰演的「安平大君」热爱美与艺术，享受收藏艺术品，被称为朝鲜的风流王子，是擅长诗、书、画的全能艺术家。 安平不仅是希望用艺术美化世界的理想主义者，在面对与自己理念不同的兄长时，更展现出坚定不移的信念与内心世界，与朴宝剑的气质形象契合度极高，令人期待。



李贤旭饰演《梦游桃源图》的创作者安坚，是最能理解安平艺术心境的挚友与艺术伙伴，既是观察者、也是记录者，面对权力仍坚持自身原则。



此外，朴元相、崔德文、柳承秀、车顺裴、金炳哲、金太勋、朴明勋、金南熙等实力派演员也加盟，饰演围绕朝鲜王朝命运的关键角色。

《梦游桃源图》是张薰导演首次执导的古装电影，曾执导「破千万观影人次」电影《我只是个计程车司机》，以及《高地战》、《义兄弟》等作品，累积丰富口碑与票房经验，这次将以全新视角呈现朝鲜时代的时空与人性冲突。

据悉，《梦游桃源图》已於本月14日正式开机拍摄，上映时间未定。

