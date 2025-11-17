为制作新歌李泳知关闭IG！时隔一个多月重返IG的真正理由：因为被粉丝们骗了 XD

粉丝们也只是希望李泳知继续使用 IG 啦！

李泳知近日在 IG 限时动态写下：「我已经几个月没玩 Instagram 了，我的帐号终於回来了，有在等我吗？」接著她说：「大家都等了很久吧？我准备了很多好听的歌曲。」预告了回归。



但是李泳知马上告白说：「事实上 Instagram 已经有一个月没使用了，但是粉丝们说如果继续停用的话，帐号可能会被删除，所以非常害怕。」后来有网友回覆他「晕 瞎说」，当李泳知发现粉丝们说是谎言时，她也说：「就是啊！一下子就被骗了，疯了。」



而最近在 X（推特）还有一个小插曲，有黄牛在贩卖李泳知的手机号码、KakaoTalk等，李泳知直接这则转发贴文并回覆：「如果直接问我就好，我会告诉你的！」这也让网友纷纷表示：「太好笑了」、「但是发讯息给她，她不会回覆耶」、「不愧是李泳知」、「要她的手机号码干嘛？她不会回讯息的」等等。



另外，李泳知2019年通过《高等Rapper3》被大众所熟知，之后在《Show Me The Money 11》中夺冠，证明自己的实力。最近以出众的 Sense 和综艺感，活跃在综艺节目中，还有著「韩国MZ世代总统」的称号。

