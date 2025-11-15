「长发女神」润娥短发大解放！超狂消化力＆全新造型展现「成熟系魅力」简直太犯规啦～

2025年以《暴君的厨师》荣获「票房女王」称号的少女时代润娥，近期登上了《Allure Korea》12月号封面，展现了前所未有过的崭新面貌。

润娥近期在人气播出的 tvN 电视剧《暴君的厨师》中，以细腻的情感演技留下深刻印象，而在剧终后立即进行的这次封面拍摄中，又展现了另一种魅力。

以长发作为标志的林润娥，为了这次画报大胆变身为短发造型，散发出更加干练、成熟的氛围。挑战新风格时难掩兴奋的她，在镜头前也展现出更加自由且充满自信的能量。





此次画报也收录了润娥的访问。不仅能窥见她对作品的感想，还能看到作为演员的烦恼，以及对即将到来的年末的真诚故事。



此前，润娥接受采访时坦言：「像《暴君的厨师》这部作品，整个剧情都是以我饰演的『延志永』为中心、以她的视角展开，所以确实感受到压力。我希望能好好带领整部作品。以前多半是跟前辈或同辈演员合作，这次则是第一次与后辈、而且是年纪更小的演员一起担任主线搭档。拍摄时也常想起以前前辈们是如何引导我、帮助我的，於是我也想以那样的心态来带领作品。」



她也感谢与她合作的李彩玟等众演员的支持：「《暴君的厨师》能顺利完成，全靠所有演员的帮助。我并不是想一肩扛起一切，而是依靠彼此、互相打气完成作品。李彩玟虽然是后辈、年纪也比我小，但我真的受到他不少帮助。我们沟通很多，完全没有觉得他只是个弟弟，这样的默契让『李献与志永』之间的化学反应更好。」展现出对这部作品满满的喜爱跟满足。



