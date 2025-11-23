待令熟手润娥来了！中文喊话粉丝「大家要好好吃饭！」自曝搭飞机进厕所都会担心安全〜

因主演《暴君的厨师》受到广大观众朋友喜爱的润娥，於11月23日傍晚在台北国际会议中心与粉丝们见面，与粉丝们大谈拍摄本剧的幕后有趣的小故事，也大玩互动游戏，度过难忘的时光。

一开场主持人就请所有粉丝们想像自己正在飞机的厕所中，翻开了剧中她穿越时空用的书籍「望云录」，大家一同念出上面的字词，呼唤润娥出场。润娥穿上一袭黑色单边露间的小礼服洋装，并且绑著俐落可爱的小包包头登场，更不忘用中文问候大家：「大家好！我是待令熟手延志永〜好久不见，今天我们一起度过愉快的时光！」引发现场粉丝尖叫。

润娥也表示本次能够以《暴君的厨师》中厨师延志永的身份来到这里与大家见面，让她感到相当开心。润娥也与大家分享剧中的名场面，舞台萤幕上播出了一段段大家非常喜爱的片段，瞬间召唤大家的回忆，润娥也和大家大聊这些幕后的TMI。她提到自己为了演出这个角色，先花了3个月左右自己练习，接下来就直接找主厨学习料理技巧，也从主厨那里学到了身为厨师不能怕火，所以她在短短拍摄的镜头内需要展现出华丽的技巧，学习了「火焰秀」的感觉，让画面更加华丽。



譬如延志永在飞机厕所中意外穿越的那场戏，润娥提到那是在摄影棚内拍摄的，剧组打造了1比1大小的飞机厕所，而拍摄时用机器营造出整体晃动的感觉，而润娥则是吊著钢丝进行拍摄，这感觉也让润娥觉得相当新奇，也很好奇画面最终会怎么呈现。不过这场面也造成了后遗症，也就是润娥每次搭飞机上厕所时也会担心今天是否有日全蚀，怕是跟剧中依样穿越到古代了，不过她也请大家别担心，她已经安全抵达现场了。

关於接演这一部作品的原因？润娥说对於料理这个题材很有兴趣，平常自己也非常喜欢料理，应该能够相当开心的准备这角色，看了剧本之后，觉得延志永应该是一位用料里带给人们希望与欢乐的人，并且拥有著奔向自己梦想的热情，这样的角色个性相当吸引润娥，加上也很希望能够跟这位导演合作，於是就决定接演《暴君的厨师》这部作品。



润娥也应粉丝们要求重现剧中跟王说要好好吃饭的那句话，她改用中文说「大家要好好吃饭，也要好好照顾身体，我会一直想著你们，我爱你们。」求好心切的她还因为第一次说的有点停顿，而要求重新再说一次。接著润娥也与粉丝大玩比手划脚的游戏，台上的她望向台下正在努力比动作的粉丝们，非常努力思考与猜题的呆萌表情非常可爱。

接下来她还亲自示范如何制作早餐三明治，呈现主厨的专业感。正在用心制作三明治的她，也看见了粉丝们为她准备的排字应援，「就算没有还世饭，我们也一定要再见」让润娥直呼好感动！也赶紧留下难忘的大合照，甚至还自己要求拿出手机来录影。最终大家也在润娥的歌声中结束了今日的见面会。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻