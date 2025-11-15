《宇宙Marry Me？》最高收视冲破 9.9%！崔宇植＆庭沼珉 甜蜜新婚→爆料记者会，今晚播出大结局

（雷）昨晚 Disney+ X SBS 热门韩剧《宇宙Marry Me？》第 11 集收视率最高瞬间达 9.9%、首都圈 8.6%，再次刷新自身最高收视率，也已连续 6 周夺下周五迷你剧的一位，并在同时段全频道、全节目中收视率名列冠军宝座。

最新进展中，金宇宙（崔宇植 饰）与柳美里（庭沼珉 饰）如同新婚夫妇般甜蜜谈恋爱的同时，失控的前未婚夫金宇柱（徐范俊 饰）预告将召开揭露「伪装新婚」的记者会，使危机感升高。



宇宙得知指使杀害自己父母的人竟是姑丈张韩求（金永敏 饰），陷入背叛感之中。韩求说：「那个事件早在 2015 年 7 月底就过了公诉时效了」、「就算你知道是我杀了你父母，你也什么都做不了」，挑衅宇宙，使观众愤怒。然而，由於宇宙搜集到的决定性行车纪录器证据，使韩求的杀人教唆等罪行的公诉时效得以延长，韩求被判死刑，带给观众痛快感。



宇宙与美里一起前往父母的坟前。宇宙流著眼泪说：「妈妈、爸爸，现在全部都结束了。」陪在宇宙身旁的美里则说：「我会负责照顾这个人，让他幸福。」让观看者也深受感动。陷入昏迷的宇宙奶奶也恢复了意识，宇宙的姑姑也他真诚道歉，宇宙原谅了一切，引发观众鼻酸。

之后，宇宙与美里对白商贤（裴奈拏 饰）坦白：「其实我们不是夫妻。」因为不想放弃中奖商品（豪宅），而假装是夫妻的事也都如实告白。坦白一切、卸下心中重担的美里露出笑容说：「真的把一件大事解决了。」



搬离中奖的豪宅后，美里搬到了宇宙家，两人像新婚夫妇般在同一张床上入睡、醒来，使人心动不已。宇宙一大早为美里准备早午餐与咖啡，展现满满贴心举动。美里笑著说：「真的好像新婚。」宇宙则回答：「这就是新婚，不然是什么。」像真正的新婚夫妇一样的他们，也让观众的嘴角忍不住上扬。宇宙说：「我会煮一辈子的饭直到黑发变白。」美里抱住他说：「一辈子喔？」甜蜜度直线上升。



但这样的甜蜜只维持片刻，暴走的前未婚夫行动，使局势紧张。他因对宇宙产生自卑感，召开记者会打算揭露「明恂堂」四代继承人宇宙与美里「伪装新婚」一事，让宇宙陷入危机。急忙奔跑的记者们与前未婚夫宇柱说「我要揭发中坚企业继承人的无耻行径」的画面交叉出现，紧张感升高。接著，得知消息后惊慌的宇宙与美里的画面作为结尾，让人愈发好奇最终集两人将迎来什么样的发展。



《宇宙Marry Me？》第 12 集最终回於今晚 21 点 50 分(KST)播出。



