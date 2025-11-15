「長髮女神」潤娥短髮大解放！超狂消化力＆全新造型展現「成熟系魅力」簡直太犯規啦～

2025年以《暴君的廚師》榮獲「票房女王」稱號的少女時代潤娥，近期登上了《Allure Korea》12月號封面，展現了前所未有過的嶄新面貌。

潤娥近期在人氣播出的 tvN 電視劇《暴君的廚師》中，以細膩的情感演技留下深刻印象，而在劇終後立即進行的這次封面拍攝中，又展現了另一種魅力。

以長髮作為標誌的林潤娥，為了這次畫報大膽變身為短髮造型，散發出更加幹練、成熟的氛圍。挑戰新風格時難掩興奮的她，在鏡頭前也展現出更加自由且充滿自信的能量。





此次畫報也收錄了潤娥的訪問。不僅能窺見她對作品的感想，還能看到作為演員的煩惱，以及對即將到來的年末的真誠故事。



此前，潤娥接受採訪時坦言：「像《暴君的廚師》這部作品，整個劇情都是以我飾演的『延志永』為中心、以她的視角展開，所以確實感受到壓力。我希望能好好帶領整部作品。以前多半是跟前輩或同輩演員合作，這次則是第一次與後輩、而且是年紀更小的演員一起擔任主線搭檔。拍攝時也常想起以前前輩們是如何引導我、幫助我的，於是我也想以那樣的心態來帶領作品。」



她也感謝與她合作的李彩玟等眾演員的支持：「《暴君的廚師》能順利完成，全靠所有演員的幫助。我並不是想一肩扛起一切，而是依靠彼此、互相打氣完成作品。李彩玟雖然是後輩、年紀也比我小，但我真的受到他不少幫助。我們溝通很多，完全沒有覺得他只是個弟弟，這樣的默契讓『李獻與志永』之間的化學反應更好。」展現出對這部作品滿滿的喜愛跟滿足。



