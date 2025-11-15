这部「大叔剧」究竟夯什么？ 《金部长的梦想人生》获誉「中年版未生」，收视率屡创新高

韩国近期最受讨论的职场剧，莫过於以「中年大叔职涯危机」为主题的JTBC剧集《金部长的梦想人生》，没有俊男美女、浪漫甜蜜，收视率从 2.9% 一路上升到 4.7%，Netflix 亦在韩国区拿下戏剧榜第 1 名，原著小说和网漫亦同步翻红，被韩媒称为「中年版《未生》」。 究竟这部普通中年职场剧为何能引发这么大的共鸣？

中年人的《未生》：不是戏，而是观众的日常

《金部长的梦想人生》韩文标题直译为「住在首尔私宅、在大企业工作的金部长」，剧中主角金洛洙（柳承龙 饰）是电信业资深 25 年的部长，努力多年、房子买了、孩子念名校，一切看似顺风顺水。 正要往管理高层迈进时，却因部门问题及后辈追赶，被降职到地方工厂，「中年掉队」的瞬间让许多观众心有戚戚焉。

这部剧改编自宋熙九（音）的同名网路小说，作者本人就是大企业员工，每天上班前在个人部落格更新连载，2021年至今获得超过1200万观看量。 剧中种种细节——从 KPI 压迫、会议室政治、被上下夹杀的中间职位，到公司裁员带来的不安——都源自现实，让人笑著笑著突然流泪，韩媒甚至形容这部剧「唤起职场人 PTSD」。 观众也说：「看到金部长，就像看到公司的上司/未来的自己」、「理解了身为大企业部长的丈夫」。



升迁率不到 1%：比想像更残酷的写实职场

金部长升不上去不是戏剧化，而是韩国职场的残酷现实。 CXO 研究所统计，韩国百大企业共有 86 万余名员工，其中能升至高层的仅 7,028 人，升迁率只有 0.82%。 而剧中所影射的电信业竞争更激烈，每 102.5 人中仅 1 人能跻身高层，金部长的焦虑与企盼因此显得格外真实。 所长更指出，如果金洛洙年纪在55岁上下，很可能即便升上高管也要在3年内退休。

剧集之所以吸引大量 4050 世代观众，是因为它呈现的不是英雄旅程，而是最普通的生活拚搏，堪称中年人的生存实境节目。 剧情抛出现代社会隐性要求的种种标准，引人思考家庭、工作与幸福的意义，以及人生真正重要的所在。



柳承龙细腻诠释矛盾大叔：外表强硬、内心极度依赖家人

金部长爱唠叨、老派、爱比较，但其实脆弱、迷惘又心酸; 他想成为好爸爸、好丈夫，却看不到儿子的梦想和妻子的决心; 他努力工作生活，却逐渐被时代甩在后头，感到孤立无援。 剧中金部长被工厂员工排挤、煮好泡面却跌落地板的一幕，让人即便不认同他的做派，也不禁感到心酸。

金部长一向摆出积极强硬的态度，和下属出差时才酒后吐真言：「我无法忍受回到家空无一人的孤独，守护家人其实是守护我自己。」这段独白道出了典型韩国父亲的心境：外表坚强，实则内心焦灼、依赖家庭。



最新剧情更沉重：金部长面临人生最艰难的一击

随著剧情推进，金部长的考验愈加残酷。 本社要求他在地方工厂选出 20 名要被裁掉的员工，这将成为他重返本社的最后机会，却也会让他成为众人厌恶的管理者，甚至承受良心煎熬。

究竟，金部长是否会解雇20名工厂工人、挥出绝境翻身的「本垒打」，以及工厂班长李周英（郑恩彩 饰）会做出怎样的决定，有待本周末更新的第7、8集揭晓。



