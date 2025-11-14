泫雅昏倒竟被酸「是假摔」！保镳抱下台却遭嘲「抱不动」！粉丝怒轰：你们还有人性吗？

韩国人气女歌手、泫雅最近在澳门的一场演唱会上，演唱到一半突然晕倒，画面被现场粉丝录下并在网路上疯传，引发大批粉丝与网友关心她的健康状况。

事发后不久就有不少网友猜测泫雅近期为新专辑减重超过10kg，体力负荷可能过大，再加上舞台上高强度的表演，导致晕倒事件发生。 还有有网友指出，这可能是减肥后遗症与舞台压力双重作用的结果。 再加上泫雅早前就曾透露过自己患有「迷走神经性晕厥」，这次舞台途中昏倒，也存在此类原因。

*相关内容：才刚宣布减重10公斤！泫雅澳门开唱突然晕倒，发文道歉并报平安，还自责自己不够专业

令人心痛的是部份网友却开始质疑泫雅这场晕倒「是演出效果？」、「设计好的吧」等，甚至留言说「姿势好像很自然」、「感觉她故意倒下」、「躺得很自然」。 甚至当时急忙上台抱她下舞台的保镳也被网友拿来调侃，嘲讽「抱不动吧」，让这一刻原本该被关心的危急状态瞬间变成笑料。



对此，更多的网友以及粉丝表示无法理解，认为在艺人最脆弱的时刻遭到这样的揶揄与恶评，实在太过分，正常人都该把焦点放在艺人的健康与安全上，而不是去消费这些危险瞬间。

