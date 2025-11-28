都敬秀被敲碗当婚礼歌手却撞期MMA？金宇彬×申敏儿婚礼「最可惜名单」曝光

公开热恋整整10年的韩娱圈热门CP-金宇彬与申敏儿，终於要步入婚姻，让粉丝们激动到不行。 两人所属的AM Entertainment 早在20日就正式宣布：「申敏儿与金宇彬以多年深厚的信任为基础，决定成为彼此的终身伴侣。」消息一出，瞬间登上热搜。

这对「长跑 CP」早在2015年因拍摄广告结缘，之后大方认爱，一路相伴十年，感情始终稳稳的。 男方患癌时女方不离不弃，让无数民众和粉丝更加看好这一对。 面对这突如其来的喜讯，广大粉丝狂送祝福，也立刻引发外界对婚礼细节的高度好奇。



首先最受瞩目的当然是两人的礼服造型。 模特儿出身的金宇彬穿起西装肯定帅度爆表; 而「浪漫喜剧女王」申敏儿过去在多部作品中穿过婚纱，气质满分，更曾在拍摄花絮中分享过自己的婚纱喜好，让大家更加期待她真正的婚礼造型。

*相关内容：婚纱造型从没失手！申敏儿戏里美成经典，如今真的要穿上属於自己的白纱了，现实婚礼更让人期待

随著话题延烧他俩过去美照被网友们纷纷「挖出来复习」。 另一方面，宾客名单也成为讨论焦点，其中以最近一起上 tvN 综艺《豆豆笑笑》的李光洙与都敬秀最受关注。 不少粉丝敲碗希望 EXO 主唱都敬秀（D.O.）能现场献唱祝歌，但EXO当天将在首尔高尺天空巨蛋参加「2025 Melon Music Awards」，时间与婚礼撞期，令许多人直呼可惜。



此外，跟随申敏儿的多年的某位工作人员意外公开了请柬，曝光婚礼将在晚间7点举行。 这张由金宇彬与申敏儿共同设计、文字与插画都极具巧思的请柬，也瞬间在网路掀起热烈讨论。



尽管「最强祝歌候选人」无缘出席让部份网友有些失落，但大家仍被这对恋人温馨又低调的结婚方式给暖到。金宇彬与申敏儿将於12月20日举行一场仅邀请家人、亲戚与至亲好友的非公开婚礼，为这段10年爱情画下最浪漫的「逗号」，开启接下来漫长的幸福。

