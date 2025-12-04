婚讯后首亮相遭遇零下10度！申敏儿肩膀全露硬上工：眼泪都被冻出来！粉丝：超敬业

女神申敏儿在和男友、同为演员的金宇彬宣布结婚后，首度亮相公开活动，一出场立刻成为全场焦点！

申敏儿於3日现身位於首尔中区的新世界百货店，出席了奢侈品牌LOUIS VUITTON举办的活动。 尽管当天气温低到零下，她仍大方以一身银色金属感的华丽 Off-shoulder 迷你洋装登场，肩线大开、气势满满。 整件礼服以巴罗克风花卉立体刺绣打造，华贵又抢眼; 搭配蓬松感的泡泡袖，更让整体造型呈现出结构感十足的时尚氛围。 服装这么华丽，申敏儿反而选择「Less is more」，仅配戴细致的银色项炼与耳环点缀，完全衬托出她的优雅气质。



下半身则以一双白色长靴与迷你白色手袋收尾，俐落又清爽，完美拉长腿部比例，整体造型也因此更加明亮干净。 发型是自然波纹的半扎马尾，唇色选用鲜明红调，为冬季造型增添活力。不过现场寒风实在太逼人，零下10度的低温让申敏儿忍不住眼眶含泪、甚至被拍到悄悄擦泪的画面，让粉丝心疼直呼：「太敬业了！」





这是她和金宇彬宣布婚讯后的首场公开亮相，外界关注度超高。 两人将於2025 年12月20日正式完婚，双方经纪公司先前透过声明表示，两人基於长久以来的深厚信任与感情，决定携手步入人生新阶段。

日前曝光的喜帖也引发粉丝热议——内容是金宇彬亲笔书写文字、申敏儿亲手绘制插图，画上穿著婚纱与礼服的可爱小男女，虽然设计简单却温馨感十足，完全展现两人低调甜蜜的风格。



准新人甜蜜互动再度圈粉无数，粉丝都期待两人在年底的大婚时，能带来更多幸福时刻。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻