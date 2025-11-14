韩佳人坦言怀孕时期的真心话：「对怀孕的身体感到害羞，没有留下任何一张照片！」

昨天（13日）透过 YouTube 频道《自由夫人韩佳人》公开的影片中，演员韩佳人与网红刘惠珠聊了各种与结婚怀孕相关的故事，让网友们产生了共鸣。

当天，在 24 岁就决定结婚的韩佳人表示：「这位好像也很早结婚。」，并问道：「虽然不是我该问的问题，但为什么突然早早就结婚了？是丈夫先求婚的吗？」

刘惠珠说：「交往 2 年后就结婚了。那时候觉得差不多可以结婚了，所以就结婚了，但现在想想其实是早了。」，并解释说：「很自然地就走到结婚这一步。」



韩佳人与刘惠珠聊到怀孕与生产时，吐露了后悔之情。她说：「惠珠小姐不是把恋爱的事、生孩子的事、肚子变大的样子，都留下纪录了吗？我真的很羡慕。我怀孕的时候，看著身体一直变化，因为太害羞，就连一张照片都没有拍。时间过后才觉得，当时应该留下纪录的。」表现出了惋惜之情。

另一方面，韩佳人於 2005 年与延政勋结婚。2016年产下一女婴，这是她与延政勋结婚11年来的第一个小孩。之后，2019年韩佳人再度产下一名男婴。

影片中，当韩佳人称赞刘惠珠的儿子真的好可爱时，制作组则问韩佳人，是否还想生第三胎？对此，韩佳人叹了口气说：「看到别的妈妈们的能量都比我旺很多...」并挥手表示：「如果再生一个小孩，我真的会应付不了。现在并没有能够承担那个的心理准备。」表示自己没有生第三胎的想法。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻