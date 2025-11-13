尹斗俊热血直播6小时LoL世界决赛见证T1三连霸！赛前PPT教学被赞「绝佳教案」

HIGHLIGHT（BEAST）队长尹斗俊，除了对足球充满热情外，对《英雄联盟》（League of Legends，简称LoL）赛事也非常著迷，两年前他曾和队友梁耀燮一同直播观看世足赛，近期又直播《英雄联盟》世界大赛。

尹斗俊决赛前一个半小时便开始直播，T1周边装备齐全上阵。他花一小时先向不了解《英雄联盟》和赛事的粉丝介绍游戏内容及赛事规则，还有这场决赛「韩国电信大战」两队T1与KT的背景等等，自制PPT（简报）宛如讲师开课！回顾两年前他和梁耀燮一起直播收看世足赛时，也是亲自制作PPT向粉丝解说！



*回顾报导：

‎〈对足球是真爱！HIGHLIGHT尹斗俊&梁耀燮看世界杯表情超丰富，网笑翻：「彷佛看到昨晚的我」〉‎

特别的是，尹斗俊介绍Faker时，提及Faker在T1前身SKT时期就拿下三冠，疑似是看了粉丝留言拿T1比喻HIGHLIGHT，SKT比喻BEAST笑出来：「对，BEAST……就像曾经有BEAST时期，而现在是HIGHLIGHT时期， BEAST时期就拿了三胜，HIGHLIGHT时期又拿了两胜，所以如果今天又赢了，那HIGHLIGHT就会追上BEAST，大概是这种感觉。」



尹斗俊这次足足直播6个半小时，比起世足的3小时多了一倍以上！虽然没有比赛画面，但尹斗俊讲解比赛现况宛如主播，完全可以搭配著看，他还相当chill中途饿了上演吃播。最重要的是，尹斗俊和众多粉丝Light（Beauty）一同见证了T1缔造前所未有三连霸，Faker拿下第六冠也刷新纪录！尹斗俊身为T1粉丝也相当有风度，表示站在KT的立场感到很遗憾，也替KT献上掌声。



▼尹斗俊完整直播



留言可见T1粉丝都被尹斗俊和Light圈粉，如「感谢一起应援的Highlight粉丝们……❤」、「我是T1的粉丝，这次之后我也会成为Light的」、「透过T1直播应援了6个半小时的尹斗俊很帅，不懂LoL但就看著喜欢的爱豆喜欢的样子，一起应援的粉丝也很帅」，甚至有T1粉丝希望LCK（英雄联盟韩国职业联赛）能取得尹斗俊PPT的使用许可，赞许是让更多观众接触明年亚运的绝佳教案！

X亦有则破2000转发的热门贴文，赞许尹斗俊的直播内容：「如果你身边真的有想让他入坑LoL或LCK的朋友，让他听斗俊6小时的课就可以了。为了初学者和入门者，用容易听懂的比喻进行讲解，理解起来非常顺畅。预示者＝计程车 巴龙＝能量饮料 普攻（平A）＝赤手空拳 穿西装的男人＝教练 T1＝把棋盘掀了，用棋子在玩打弹珠的队伍（指情况再怎么不利，T1都能扭转）」非常多网友推崇尹斗俊对T1的比喻呢！



진짜 주변에 롤이나 lck 입덕시키고 싶은 지인 있으면 두준옵 6시간짜리 강의 듣게 하면 될듯

초보자와 입문자를 위해 알아듣기 쉽게 비유로 설명해주는데 완전 이해쏙쏙 잘됨



전령 = 택시

바론 = 에너지드링크

평타 = 주먹질

정장 차려 입은 남자 = 코치

T1 = 바둑판 뒤집고 알까기로 만드는 팀 https://t.co/6DojGdBbVw — 완순 (@wans00n) November 10, 2025

顺带一提，同是T1粉丝的Super Junior希澈，当天也到看了尹斗俊直播，限动tag尹斗俊喊：「斗俊啊颗颗颗颗在干嘛（笑）。」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻