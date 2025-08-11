《养猫权战争》尹斗俊＆金瑟琪时隔10年再合作！分享重逢感想：是很大的幸运、两人皱纹都变深了 XD

希望之后一起拍个长篇电视剧啊！

《养猫权战争》讲述处於离婚危机的夫妻，就像子女一样猫的抚养权发生矛盾的故事。特别是两人在2015年《扑通扑通LOVE》中饰演穿越到朝鲜的女高中生和国王相遇，描绘青涩的初恋。这也是尹斗俊和金瑟琪时隔10年再次合作，让许多剧迷相当期待！



今日（11）举行线上特别脱口秀，两人提到时隔10年重逢的感想。尹斗俊说：「《扑通扑通LOVE》是传奇作品，我个人也很喜欢，所以也看过很多次。和瑟琪在拍摄过程中谈很多当时的回忆，虽然过了10年的时间，但感觉好像没有时隔10年才见面， 就像几个月前拍摄的那样，所以不敢到陌生，拍摄过程中很舒服，觉得是很大的幸运。」



金瑟琪也表示：「如果说有什么不同的话，那就是两个人的皱纹都变深了。拍摄时彼此互相照顾，感受到我们变得更成熟了，拍摄气氛也非常好。」她还说：「一见面我就说『 谢谢你过得好』，时隔10年再次见面，是因为彼此在各自的位置上做好自己的事情，身体也健康地，所以才能见面，非常感激大家。」



由於这次的作品也是独幕剧，被问是否合作长篇电视剧时，尹斗俊：「只要瑟琪愿意，我随时都很乐意。」金瑟琪也说：「我也一直在等待，因爲喜欢我们的人很多，所以有了这个场合，非常感谢。如果还有那样的机会，那真的非常感谢。」大家看完《养猫权战争》赶快再敲碗 XD



