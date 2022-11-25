對足球是真愛！HIGHLIGHT尹斗俊&梁耀燮看世界盃表情超豐富，網笑翻：「仿彿看到昨晚的我」

昨晚的世界杯小組賽韓國隊對戰烏拉圭球隊，全韓國民眾都非常關注，HIGHLIGHT尹斗俊和梁耀燮也開了直播和大家一起觀賽，反應真的超真實啊XD

這是韓國時隔12年衝擊世界盃16強，期間雙方都有多次攻至對方球門前，但最終均未成功進球，比賽以0：0平手收場。 比賽開始前，尹斗俊和梁耀燮就在HIGHLIGHT官方SNS上PO出合照預告直播，期待與大家一起欣賞比賽。



通過HIGHLIGHT官方YouTube進行的直播裡，兩人穿著韓國代表隊的紅色隊服，尹斗俊趁之前的打歌活動間隙做了PPT，向歌迷一一介紹世界盃比賽組織、韓國球員、越位偵測系統等等，相當認真：



觀賽過程中十分投入，從祈禱韓國隊進球到錯失良機惋惜不已，情緒起伏極為真實：



對裁判有異議時更激動到站起來，尹斗俊睜大雙眼喊道：「為什麼不吹哨！這不是犯規嗎！」梁耀燮則攤開雙手、面露困惑：「Why？」甚至氣到緊握雙拳、喝倒彩，畫面一度靜止XD



長達3小時的直播總共吸引到19萬人觀看，除了HIGHLIGHT粉絲之外還吸引到EXO、SEVENTEEN、防彈少年團等組合的歌迷，梁耀燮笑稱：「這就是K-POP文化！這裡就是大家的街頭應援，大家的光化門、電影院！」

結束後兩人各種表情的截圖也在網上引起熱議，韓國網友被他們過於真實的反應笑翻：「他們好激動」、「第一張圖就是昨天的我啊」、「差點以為他們是解說員」、「耀燮還說球服是斗俊送的kkk」、「超可愛，要被他們笑死啦」、 「第二場比賽也請繼續直播！」



之前HIGHLIGHT結束迷你四輯宣傳活動時，尹斗俊在IG上留言說「短暫休息後會以世界盃韓國隊烏拉圭回歸」，原來指的就是這次直播XD不知接下來幾場還有沒有歐巴陪看球呢？



▽有興趣的朋友可以在這裡看直播回放，跟兩位歐巴一起追世界杯：



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