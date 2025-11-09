【韩网热门】女生最爱的「恐龙相」男明星集锦！网叹：我们只是喜欢帅哥而已

听说有不少女生偏爱「恐龙相」？

「恐龙相」并不是指某人的脸型真的长得像恐龙，而是指这个人脸上所散发出的整体印象给人一种像恐龙的感觉。 与「狐狸相」「蛇相」相比，「恐龙相」的人两眼之间的间距较宽，颧骨发达，脸型呈菱形。 这个说法在2010年代开始因大众媒体以艺人的脸型为主题进行报导而引起共鸣，并在网路上流行开来，逐渐成为一种大众文化。

孔刘



魏嘏隽（魏化儁）



金宇彬



李民基



秋泳愚



尹斗俊



柳俊烈



韩国网友评论：

1. 都挺喜欢的，但我个人觉得尹斗俊像拉布拉多

2. 我觉得秋泳愚和柳俊烈长得有点像，本来以为他像任英雄，这么一看确实有点像

3. 咦，什么情况...... 像金宇彬、李民基那种，一提到「恐龙相」就会被提到的演员确实没错哈哈哈。 原来孔刘也被认为是恐龙相啊，不知道唉...... 不过尹斗俊在偶像里的恐龙相阵营里我一次都没见过...... 有人说他是恐龙相吗???

4. 恐龙相就是孔刘、金宇彬那种。 女生一想到喜欢的恐龙相演员就会想到孔刘。 越往下看就越觉得「咦？ 那位为什么在这里？ 」

5. 把柳、秋去掉吧

6. 里面也有些不是恐龙相的啊，就是长得帅而已

7. 柳的魅力，我一点点都感觉不到......

8. 原来我是不喜欢恐龙相的人啊

9. 恐龙的脸小、脖子长，但...... 最后那位演员不太符合吧？

10. 我好像不是喜欢「恐龙相」，而是喜欢「长得帅的恐龙相」

11. 怎么没有金英光？

12. 对我来说，孔刘就是「恐龙相」的绝对代表

13. 这不是帅不帅的问题，只是那些被归为「恐龙相」的男演员，看起来比起恐龙更像蛇相

14. 我现实中见过尹斗俊，他本人超级帅，为什么会被放进去？ 他不算恐龙相吧......

15. 大家喜欢的是那种高个子模特型的恐龙相

16. 依我看——金宇彬、魏嘏隽是「肉食恐龙相」，孔刘、李民基是「草食恐龙相」

17. 秋泳愚很帅，但从没觉得他是恐龙相。 他更像是圆润温柔那一型？ 我挺喜欢秋泳愚的

18. 姜栋元也挺接近恐龙相的，不是吗？

19. 最后两个不是恐龙相，尤其是柳??? 拜托，得分到别的类别去了

20. 不是啦，撇开个人喜好不谈，大概能理解他们想表达的那种感觉——虽然有的人放进去有点勉强，但也还能接受...... 结果看到最后一个的时候我直接笑死，这最后一个到底是怎么回事啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

