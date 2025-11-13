NewJeans全员回归ADOR！闵熙珍发声支持：「尊重成员们的选择，要守护5人完整体才行」

12日，继 Haerin 和 Hyein 之后，NewJeans 另外3名成员 Minji、Hanni、Danielle 也表明要回 ADOR。今日（13日），ADOR 前代表闵熙珍也对 NewJeans 成员们重返 ADOR 的决定表明「尊重」的立场。

闵熙珍发表立场文表示：「昨天成员们一起回归的决定，是经过深思熟虑和对话后做出的选择，我尊重并支持这个选择。」

接著她表示：「虽然过程中经历困难，但我十分珍惜成员们为了彼此再次携手的勇气。无论在哪里我都可以重新开始，但是我认爲不管在什么情况下，NewJeans 都应以5人的形式被守护，我希望成员们能变得更加坚强，成为更好的 NewJeans ，最重要的是希望5名成员都能幸福。我也会持续关注 NewJeans 的音乐和成长，并全力给予支持。」



此外，闵熙珍还提到自己和 HYBE 的诉讼，她说：「这段时间随著各种诉讼同时进行，对我们所有人来说都是漫长又艰难的时期，我和 HYBE 之间的诉讼与 NewJeans 毫无关系，是完全独立的诉讼。我正在尽我所能，希望能查明真相，也请大家多多支持。」



闵熙珍的立场文公开后，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「抛弃 New 正在重新布局中」、「真是无语啊」、「跟闵氏说好了啊」、「真是可笑啊」、「爲什么对别人的公司指手画脚」、「不是...真的到现在才这样，好气人啊」、「因爲无法收拾自己，所以装作安全离别」、「分明觉得这是和闵熙珍面对面得出的结论」、「如果 NewJeans 和 HYBE 和闵熙珍的诉讼是两码事的话，从记者招待会开始就不该提了」、「喂，你不是说是妈妈吗」、「哇～有种串通好的感觉...」、「史无前例啊」、「如果爲了 NewJeans 的话，就应该老实待着啊」、「现在才来？装义气了」等等。

12日，ADOR 表示：「NewJeans 成员 Haerin 和Hyein 表明将继续与 ADOR 一起活动的意向。两位成员和家人经过深思熟虑和进行充分的讨论后，最终决定尊重法院的判决并遵守专属合约。」



之后，Minji、Hanni、Danielle 也通过立场文表示：「最近我们经过慎重的考虑，决定重返 ADOR。由於有一名成员现在在南极，导致我们的公告发布晚了，但是现在 ADOR 方面还没有回覆，所以不得不另外通知。」但是 ADOR 表示对於三名成员的回归，还没有达成协议，称：「正在确认三名成员的回归意向。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻