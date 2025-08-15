《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》圆满落幕 成员展现高水准演出 温暖歌声感动全场LIGHT和B2UTY

凭稳定的实力和鲜明的团体特色，深受亚洲粉丝喜爱的韩国二代男团HIGHLIGHT，於日前 (8月9日星期六) 在澳门新濠影滙综艺馆举行由光尚娱乐主办、棋人娱乐协办的演唱会《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》圆满落幕。这次演唱会是HIGHLIGHT出道16年来首次在澳门举办的单独演唱会，意义重大 。成员尹斗俊、梁耀燮、李起光、孙东云为演唱会揭开序幕，不时对粉丝表达爱意，以最真挚的歌声及与粉丝互动，为全场观众带来一个难忘的音乐盛宴。

ＨIGHLIGHT成员一身有型闪亮赛车外套登场，先以新歌〈Chains〉开场，令全场粉丝尖叫不绝。随后四子带来〈Switch on〉、〈Stay〉、〈Shadow〉、〈Sad Movie〉等五首热门歌曲。而当唱至〈Stay〉时，四人更脱下外套露出手臂肌肉，粉丝情绪高涨，瞬间将现场气氛推到高点。

一连唱出五首快歌之后，HIGHLIGHT与粉丝互动，先跟粉丝们问候一番：「好耐冇嚟过澳门，今次是自两年前 Fan Con后的澳门第一个演唱会。」 他们直言十分念挂歌迷，起光坦言:「我们终於合体了。」东云用广东话反问粉丝：「准备好未？」谈到这次演唱会名称是「RIDE OR DIE」，起光解释名字的用意是希望能和粉丝一起走下去，更问粉丝：「大家都会跟我们一起唱下去，生死相随对吗？」之后HIGHLIGHT唱出〈We Up〉及〈Dance With U〉，又分享他们Tour演出的「To Do List」，起光笑言食ice-cream，感觉非常治愈，四人更回味到水上乐园等回忆。之后他们唱出〈HANDS UP〉、〈Kimiwadou?〉和〈CELEBRATE〉等轻快歌，更跑到T字台前，引领全埸粉丝起身挥动应援灯。

一轮劲歌热舞，回到抒情歌曲部分，ＨIGHLIGHT在演出中重新演绎了BEAST时期的经典曲目，分别唱出〈Dream Girl〉、〈Though I call you name〉、〈On Rainy Days〉、〈12:30〉等歌曲，耀燮展现其海豚音，令人惊叹。四人扬言看到这些旧歌再现舞台，歌迷依然喜爱，令他们很感动。而唱到〈Endless Ending〉，更恳求歌迷为这歌曲亮起手上电话灯，埸面感动。

另外，当唱至旧歌〈Fiction〉和〈Shock〉，当响起前奏，粉丝非常兴奋，更一起和唱，而斗俊与起光的Rap部分则令全场沸腾。斗俊对於粉丝的热情感到难以想像，起光则期待这特别的「应援法」，为了跟粉丝留下美好回忆，四人更跟台下拿著手幅的粉丝大合照。演唱会进入尾声部份，HIGHLIGHT唱出〈Body〉、〈Feel Your Love〉、〈Plz Don't Be Sad〉等歌曲，再次带动全埸气氛。

至演唱会Encore部分，HIGHLIGHT穿上轻便服惊喜现身，唱出〈Don't Leave〉、〈In my head〉、〈Freeze〉及〈Follow Me〉，向全埸LIGHT和B2UTY深情表示感谢每一位一直守候和默默支持他们的歌迷，未来他们会继续努力，带给大家更多好音乐，和大家一起缔造更美好的世界，让粉丝们更加珍惜这晚的重聚！

HIGHLIGHT是次巡回演唱会从其演唱会名称极有意思，「RIDE OR DIE」是主打歌〈Chains〉中出现的歌词，象徵无论在什么情况下都会守护在粉丝身边的坚定承诺。

继澳门演出后，HIGHLIGHT将继续走访多个城市，包括马尼拉（8月23日）、东京（8月30-31日）、曼谷（9月20日）和吉隆坡（9月27日）与粉丝见面，以实际行动兑现他们和粉丝的约定。

《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》完整歌单

1. Chains

2. Switch on

3. Stay

4. Shadow

5. Sad Movie

6. We Up

7. Dance With U

8. HANDS UP

9. Kimiwadou?

10. CELEBRATE

11. Dream Girl

12. Though I call you name

13. Endless Ending

14. On Rainy Days

15. 12:30

16. Drive

17. Good Day to You

18. Fiction

19. Shock

20. Body

21. Feel Your Love

22. Plz Don't Be Sad

23. Don't Leave

24. In my head

25. Follow Me

26. Encore

27. Freeze

28. Follow Me

