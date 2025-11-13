尹斗俊熱血直播6小時LoL世界決賽見證T1三連霸！賽前PPT教學被讚「絕佳教案」

HIGHLIGHT（BEAST）隊長尹斗俊，除了對足球充滿熱情外，對《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）賽事也非常著迷，兩年前他曾和隊友梁耀燮一同直播觀看世足賽，近期又直播《英雄聯盟》世界大賽。

尹斗俊決賽前一個半小時便開始直播，T1周邊裝備齊全上陣。他花一小時先向不了解《英雄聯盟》和賽事的粉絲介紹遊戲內容及賽事規則，還有這場決賽「韓國電信大戰」兩隊T1與KT的背景等等，自製PPT（簡報）宛如講師開課！回顧兩年前他和梁耀燮一起直播收看世足賽時，也是親自製作PPT向粉絲解說！



*回顧報導：

‎〈對足球是真愛！HIGHLIGHT尹斗俊&梁耀燮看世界盃表情超豐富，網笑翻：「彷彿看到昨晚的我」〉‎

特別的是，尹斗俊介紹Faker時，提及Faker在T1前身SKT時期就拿下三冠，疑似是看了粉絲留言拿T1比喻HIGHLIGHT，SKT比喻BEAST笑出來：「對，BEAST……就像曾經有BEAST時期，而現在是HIGHLIGHT時期， BEAST時期就拿了三勝，HIGHLIGHT時期又拿了兩勝，所以如果今天又贏了，那HIGHLIGHT就會追上BEAST，大概是這種感覺。」



尹斗俊這次足足直播6個半小時，比起世足的3小時多了一倍以上！雖然沒有比賽畫面，但尹斗俊講解比賽現況宛如主播，完全可以搭配著看，他還相當chill中途餓了上演吃播。最重要的是，尹斗俊和眾多粉絲Light（Beauty）一同見證了T1締造前所未有三連霸，Faker拿下第六冠也刷新紀錄！尹斗俊身為T1粉絲也相當有風度，表示站在KT的立場感到很遺憾，也替KT獻上掌聲。



▼尹斗俊完整直播



留言可見T1粉絲都被尹斗俊和Light圈粉，如「感謝一起應援的Highlight粉絲們……❤」、「我是T1的粉絲，這次之後我也會成為Light的」、「透過T1直播應援了6個半小時的尹斗俊很帥，不懂LoL但就看著喜歡的愛豆喜歡的樣子，一起應援的粉絲也很帥」，甚至有T1粉絲希望LCK（英雄聯盟韓國職業聯賽）能取得尹斗俊PPT的使用許可，讚許是讓更多觀眾接觸明年亞運的絕佳教案！

X亦有則破2000轉發的熱門貼文，讚許尹斗俊的直播內容：「如果你身邊真的有想讓他入坑LoL或LCK的朋友，讓他聽斗俊6小時的課就可以了。為了初學者和入門者，用容易聽懂的比喻進行講解，理解起來非常順暢。預示者＝計程車 巴龍＝能量飲料 普攻（平A）＝赤手空拳 穿西裝的男人＝教練 T1＝把棋盤掀了，用棋子在玩打彈珠的隊伍（指情況再怎麼不利，T1都能扭轉）」非常多網友推崇尹斗俊對T1的比喻呢！



진짜 주변에 롤이나 lck 입덕시키고 싶은 지인 있으면 두준옵 6시간짜리 강의 듣게 하면 될듯

초보자와 입문자를 위해 알아듣기 쉽게 비유로 설명해주는데 완전 이해쏙쏙 잘됨



전령 = 택시

바론 = 에너지드링크

평타 = 주먹질

정장 차려 입은 남자 = 코치

T1 = 바둑판 뒤집고 알까기로 만드는 팀 https://t.co/6DojGdBbVw — 완순 (@wans00n) November 10, 2025

順帶一提，同是T1粉絲的Super Junior希澈，當天也到看了尹斗俊直播，限動tag尹斗俊喊：「斗俊啊顆顆顆顆在幹嘛（笑）。」



