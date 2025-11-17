NewJeans在南极的成员是Hanni！回韩国后与ADOR进行单独面谈，韩网友：太荒唐、一开始就没有想回去的想法

女团 NewJeans 的所有成员都表示要回归经纪公司 ADOR ，目前已经过了5天，但是对於 NewJeans 的完整体活动是否恢复还是未知数。

据韩媒报导，11日进行的 ADOR 代表李道京 NewJeans 成员以及监护人之间的面谈，Hanni 以滞留海外爲由，表明不参加的意向。而「在南极的成员」也确定是 Hanni，据悉，ADOR 方面计划在 Hanni 回国后进行单独面谈。



对此，韩网友纷纷表示：「这时候去南极玩就已经很搞笑了，好像一开始就没有想回去的想法」、「上诉期间（13日是截止日）安排邮轮旅行，一开始就没有协商的想法」、「真不愧是外国人啊，退出后过自己的人生就行了」、「去南极的成员回来后才能开始面谈，难道这个混乱局面要持续到11月末吗」、「以爲会上诉，所以出去玩了，结果两个人悄悄地改变了主意」、「人生过得真舒服，好羡慕」、「不管是回归还是什么，一点真挚感都没有」、「上诉期限在即，南极...真厉害」、「革命者踏踏实实地进行邮轮旅行」、「分成了2-3，看来成员们的关系也不像以前了」、「3Jeans爲什么要当艺人？就赔钱过你们的人生吧」、「外国人在别的国家法庭上撒谎真是的」、「太荒唐了.. 如果想回去就要协商啊 」等等。

ADOR 在本月12日通过正式立场表示 Haerin 和 Hyein 将继续与 ADOR 一起活动的意向。同天傍晚，Minji、Hanni、Danielle 通过法律事务所发表声明表明他们也决定重返 ADOR，更提到：「由於有一名成员现在在南极，导致我们的公告发布晚了。」对於声明中提到的「在南极的成员」是谁的关注度也越来越高，更出现「Danielle 爲了参加南极马拉松大赛而停留」、「在阿根廷乌斯怀亚见到 Hanni 的人」等推测性文章。



与 ADOR 协商后通过 ADOR 发表回归消息的 Haerin、Hyein 不同，Minji、Hanni、Danielle 在与 ADOR 协商结束前就单独发表立场。对此，ADOR 谨慎回应：「正在确认三名成员的回归意向、正在协调个别面谈日程。」成员之间态度温度差在网路上引发热烈讨论，完全体活动也备受关注。



