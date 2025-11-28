闵熙珍与NewJeans切割？称成员解约、Hanni出席国政监察不是她指使，网：「不是妈妈吗？」

闵熙珍继今年9月的辩论之后，27日再次作爲证人出席并表明立场，她还提到 NewJeans 成员们非常聪明。

27日，首尔中央地方法院民事合议31部（审判长南仁秀）举行闵熙珍和 HYBE 股东之间确认解除合约及闵熙珍以 HYBE 爲对象提出的以260亿韩元出售选择权请求诉讼第3次辩论。



对於 NewJeans 宣布解除与 ADOR 的专属合约、出演香港演唱会和注册 NJZ 商标等被指为是幕后主使，闵熙珍说：「NewJeans 成员们非常聪明，不是谁指示就去做事的孩子。我觉得太侮辱人了，因为我从来没有指使过他们这样做。」



而 Hanni 在去年10月作爲参考证人出席2024韩国国会国政监察，Hanni 声称他受到 HYBE 的不公正对待。对於当时的情况，闵熙珍表示：「Hanni 一个人参加国政监查很可怜，我当时是公司内部理事，甚至还想一起去，希望大家不要把成员们当成是傻瓜。」





闵熙珍还提到 ILLIT 剽窃 NewJeans 的疑惑，他说：「 ILLIT 的预告片出来后，NewJeans 的父母联系我。NewJeans 成员的父母说『我的朋友看到 ILLIT 照片后，以爲是 NewJeans ，甚至问我爲什么没有女儿』。」闵熙珍表示：「怎么能这样明目张胆地抄袭和蔑视呢？我对房时爀议长说『把我带过来的理由就是尽情抄袭我的东西吗 你以爲我在里面什么都做不了吗？』。」



这也再次在韩网引发热烈讨论，韩网友：「所以 NJZ 帐号上发布的那些艺术品、周边设计也是成员们做的吗」、「闵熙珍不是 NewJeans 的妈妈吗？怎么能这样做呢」、「利用价值结束了吗」、「没有闵熙珍怎么能出新歌，开演唱会，注册 NJZ 商标呢」、「我很好奇 ADOR 会不会收3个人」、「NewJeans 说6个人是一体的」、「果然很自信啊」、「表面上装作不是的样子，现在划清界限了」、「妈妈这是怎么了」、「真的好厉害啊！在各个方面」、「你是代表怎么能听父母的话呢？像话吗？」、「NewJeans 的粉丝们看到这个说什么了」等等。

