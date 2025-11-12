[好片推荐]《放飞旅行团》高中好友底类十多年的泰国之行终於出发！车银优未能同行原因藏洋葱

[无雷]由姜河那、金英光、姜泳锡、车银优与韩善伙所主演的《放飞旅行团》，描述6岁起就认识的好朋友们，随著高中即将毕业，有一位好朋友即将移民，而他们决定一起来一趟海外旅行！好不容易计画很久，这个旅程却在他们30岁的时候才真正成行，并且展开一场难以想像，惊心动魄的旅程。

电影一开头就从车银优所饰演的安延民为主要视角，由他来一一介绍他的好朋友们，包含了学霸泰政（姜河那饰），怪咖道振（金英光饰），被家里强迫笃信佛教的金福（姜泳锡饰），还有一位不断黏著泰政的钰心（韩善伙饰），也由於延民即将移民到纽西兰，他的梦想就是希望能参与自己最喜欢的DJ在泰国所举办的音乐会，於是他们四人想尽办法说服自己的父母，让他们同意这一趟旅行。



四个小屁孩好不容易准备好了旅游的心情，却在中途因为没赶上巴士而无法成行。经过了许多年，泰政进了职场成为议员助理，道振受到太大刺激而罹患精神疾病，金福则是还没有正式的工作，时间隔了那么久，虽然少了移民的延民，大家还是许愿能够一起去一趟泰国泼水音乐会，於是泰政也暂时放下了工作一起出发，没想到在飞机上遇见了甩也甩不开的钰心，而想念延民的道振还带著延民的人形娃娃一起出国，让大家完成多年前的心愿。



这趟泰国之行真的笑料不断，从一开始的机场接送就搭上赃车惹上麻烦，想甩掉钰心到夜店玩乐，却又有意想不到的状况发生，再度闹上警局。最后虽然也完成了心愿，参加了知名DJ所举办的音乐节，没想到却又误喝了饮料，差点成为器官贩子的下手对象…而在电影的最后，也才揭晓为什么一群人带著延民的人形娃娃同行，背后原因真的太催泪，请大家一定要进戏院揭开这个真相。



由电影《30日》的导演南大中再度与姜河那合作打造的喜剧《放飞旅行团》，一如导演以往的风格，故事节奏明快，笑点又多，整部电影让大家笑声不断，没想到最终还来个感人大反转，让大家的情绪急转直下，充满感动。《放飞旅行团》将於11月14日正式在台上映。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

