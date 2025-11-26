NewJeans粉丝群预告卡车示威！抗议公司模糊态度，要求保护艺人
NewJeans粉丝群预告卡车示威！抗议公司模糊态度，要求保护艺人

2025年11月26日  

（封面图源：FB@NewJeans）

女团 NewJeans 近期复出计划引发粉丝间争议，随著成员陆续表态想要复出，部份粉丝团体对所属公司 ADOR 及母公司 HYBE 的态度不满，怒批「对艺人保护不足、还放任恶意扩散谣言」。

自称「NewJeans Truck 总攻团」的粉丝团於日前发声明表示，「艺人复出本是粉丝期盼的喜讯，但回来的却是公司模糊的态度与扭曲的媒体操作。」他们痛批不负责任的报导将艺人推到舆论风暴的中心，呼吁公司立即履行保护艺人基本责任，停止无谓的舆论战，并公开透明的法律行动结果。

粉丝团更强调，Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein五位成员的人格权必须受到保障，并要求公司采取「即刻且可见的保护措施」。 还指出「当艺人置身於舆论攻击的洪流时，公司的沉默等同於放任甚至纵容。」同时粉丝团要求公司对散布恶意谣言的帐号采取实质处罚，包括追查、提告及帐号封锁，必须让粉丝看到结果，而非走过场。
（图源：FB@NewJeans）

粉丝团也表示将持续支持五位成员，强调「无论发生什么，我们都会坚定站在 Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein 身边」，并透露正在筹备「NewJeans粉丝卡车抗议」，收集粉丝提供的标语和讯息。

不过，NewJeans复出消息也遭到同属HYBE的女团LE SSERAFIM及ILLIT粉丝团的抗议，两团粉丝群曾於前几日在首尔HYBE总部前进行卡车示威，呼吁公司保护旗下艺人，反对NewJeans复出，并指出与其他团体和解不可行。
（图源：FB@ILLIT） （图源：FB@LE SSERAFIM）

由於各方对复出消息与法律应对态度的立场不一致，NewJeans复出计划的公告延迟，加剧了粉丝间的对立与争议。

