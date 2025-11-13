【双金事件追踪】「数千张照片」全是假的？金秀贤律师驳斥一连串不实爆料：根本不存在，也不可能存在

演员金秀贤方面再度针对已故女演员金赛纶相关争议发声，严正否认外界流传的各项指控。金秀贤的法律代理人——法务法人PIL高相录律师於11日发表声明指出，「外界所谓『数千张照片』根本不存在，也不可能存在。」

金秀贤方提到，对於网路节目「纵横研究所」声称「金赛纶未成年时与金秀贤的合照」一事，实际上夫智锡律师（金赛纶遗属代理律师）从未明确说过此类话。而关於两人「脸贴脸的合照」，对方也承认那是他受委任前就已公开的照片。金秀贤方面指出，该照片实际拍摄於金赛纶大学二年级时，遗属却误以为是高中一年级时期的照片，「这点实在难以理解」。

此外，针对家属提出的2016年KakaoTalk对话纪录「我什么时候才能抱著你睡」等内容，金秀贤方表示，并无证据证明对话对象是金秀贤本人，仅是金赛纶妹妹的主张而已；2018年「哥哥如果不努力的话」的对话片段，也没有任何可佐证的依据。对於「军中私信」的传闻，金秀贤方明确指出：「除了那封公开的军中信之外，没有任何其他信件。遗属所主张的「网路信件」，金秀贤方面表示：「那并不是军人可以寄给外部的信件。」又补充说：「那是外部粉丝以公开形式寄送的信件，金秀贤在服兵役期间从未寄过私人电子邮件给金赛纶。」



至於家属提到的「2017年9月金赛纶独自撰写的文章」，金秀贤方反驳内容并未指名对象，「其中所谓的『等待入伍的人』也可能指留学、训练或其他状况」，因此该文件并无证据价值。针对「金赛纶曾於1月8日自残」的说法，他方指出：「当时她人在美国，正在办理婚姻登记程序。」

金秀贤律师也强调，金赛纶遗属从未认为且主张过「她因金秀贤而痛苦身亡」，可见家属与「纵横研究所」博主金世义的说法完全不同。对於外界的不实关联，金秀贤方面也未听闻家属有进一步追责行动。



针对2022年11月金赛纶发出的「准备物是身体＋酒」邀请函事件，金秀贤方表示该邀请确实是金赛纶本人亲自发出的，没有证据显示是他人代为制作。而在合约问题上，他们说明金赛纶当时在违约金协商尚未结束的情况下，未通知公司便出国旅行，甚至多次被他人发现她与朋友聚会饮酒，最终公司才决定不续约。

关於2024年3月金赛纶在社群贴出金秀贤照片后又迅速删除的「光速删文事件」，公司坦言当时感受到「威胁意味」，因此主动免除金赛纶约七亿韩元的债务。声明中提及：「她所谓的『不会失败的计画』确实成功了，但之后她一直害怕那份在他人帮助下完成的虚假声明被曝光。」



金秀贤方进一步指出，金赛纶生前拍摄的「脸颊亲吻照」与所谓「未寄出的手写信」，都在她去世一年后被「纵横研究所」曝光，而该节目甚至持续以「金秀贤害死金赛纶」为题制造舆论，与家属立场明显不一致。



最后，金秀贤方面重申，他们否认所有与未成年交往、私下通信、照片相关的传闻，并警告若有事后伪造证据的情况，应由警方依法追查。这场持续延烧的风波，如今已不只是演艺圈的流言，而是一场关於真相与名誉的正面对决。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻