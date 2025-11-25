沈恩敬当年嫌弃表情不是演的，「经典厌恶照」再被挖！李伊庚亲揭《玩什么好呢？》「甩面」内幕！观众重看影片：突然觉得他好可怜

演员李伊庚近日再度成为话题中心。 他先前因私生活流言遭误传，之后突然从 MBC《玩什么好呢？ 》「下车」（退出节目），引起外界揣测。 节目组当时把原因归为「个人行程」，但李伊庚近日亲自爆料，事情并不是这么简单。

李伊庚表示，虽然谣言隔天就被证明是捏造，但节目还是对他提出「下车建议」，最终团队选择了自愿退出。 除此之外，他也揭露曾在节目中引发争议的「面吃（疯狂吸面）」桥段，根本是被逼的。李伊庚说，他明确表示不想做，但制作组说「我们为你包下面店了，拜托一下」，甚至他当时讲的「只是为了综艺效果啦」这句话也被整段剪掉。节目组在他爆料后也承认确实有下车建议，并坦言在保护出演者方面有疏失，也对「面吃事件」造成的负担道歉。



이이경 “이전 면치기 논란 때도 저는 분명 하기 싫다고 했지만, 저 때문에 국수집을 빌렸다며 부탁을 하였고 "예능으로 하는 겁니다!"라는 저의 멘트는 편집되었습니다 . 이후 논란이 불거지자 제작진은 마음이 급했었다는 황당한 말만 한 채, 논란은 오롯이 저 개인이 감당해야 했고 저의 이미지는 큰… https://t.co/F65stQNyXe pic.twitter.com/gAqKYdFdFH — Mong2Father (@Mong2Father) November 21, 2025

当年那段吸面影像之所以变成名场面，很大一部份是因为同场嘉宾——演员沈恩敬的「经典嫌恶表情」。 当时李伊庚在沈恩敬、金锡勋面前做夸张吸食面条，沈恩敬整张脸写著「震惊+嫌恶」，被做成无数梗图。 金锡勋更是当场吐槽：「这不是搞笑，是有点恶耶。 恩敬都吓到了，那表情根本是在想『世上怎么会有这种人』。」

如今李伊庚亲自说出幕后故事，让网友再次回头看那段影片，感受完全不同。 李伊庚也透露，他早在录影前一天就传讯息向沈恩敬道歉：「我明天可能会很失礼，你就如实反应，如果真的受不了可以跟我说。」可见他当时其实非常在意别人感受。 李伊庚还苦笑说：「最让人崩溃的是摄影角度太狠了。 我在狂吃面，恩敬的脸被拍一半，整个就是『厌恶』。」

4个月前，《我是SOLO》的主持人Defconn在YouTube频道综艺邀请到了李伊庚，节目中Defconn也无奈吐槽：「谁会这样吃拉面啦？」但听完李伊庚的解释后又语重心长地说：「你没必要承担到这种程度啊，又不是你自己想做。」这句话也让现场突然安静，李伊庚只能干吞口水，场面相当微妙。 网友看完也直呼：「Defconn说到重点了」、「看来他早就知道有问题」、「制作组真的太不保护艺人了」。



随著李伊庚公开真相，当年那段被观众嫌「太恶」的「吸面」片段也被重新挖出，网友纷纷留言：「原来是被节目组要求才做的，我误会他了」、「再看一次完全是喜剧变悲剧」、「当年一起嫌弃，现在觉得他有点可怜」。

事件至今仍在网路上发酵，讨论热度持续上升。

