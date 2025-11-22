李伊庚遭吃面、下车双重争议！《玩什么好呢》制作组低头道歉：整体处理确实不足

MBC人气综艺《玩什么好呢？ 》近期因「面吃」（夸张吸面）桥段引发争议，22日制作组正式出面说明，坦言确实造成演员李伊庚受伤、观众不适，「对於所有让大家担心的部分，我们深感抱歉」。

李伊庚先前在香港篇、日本篇中即兴使出「面吃」技能，制作组觉得有趣，便多次要求他加强、重复演出。 没想到播出后负评不断，被批评「效果过於生硬、勉强」。 制作组承认是自己的疏忽，「没好好保护出演者，是我们的贪心过头」，更透露原本李伊庚说的「这是综艺啦！」等缓和语气的片段，后来没有放进节目，导致误会加深。



对於外界认为节目处理不当，制作组也认了，「虽然在节目中试著解释，但确实没完全化解争议，再次向李伊庚与所有感到不舒服的观众道歉。」同时，节目方也说明李伊庚的「下车」经过。 李伊庚日前遭一名自称德国籍女子A爆料私讯，期间多次翻供——先说是真对话、后说是AI合成、又再度改口，引发热议。 制作组表示，在这种私生活谣言延烧的状况下，要在每周带来欢笑的综艺中继续合作，确实不太容易，因此由节目方先提出「建议暂时退出」，李伊庚所属公司则选择以「自愿下车」方式处理。



针对外界把怒火烧向其他固定班底，制作组也拜托观众停止责难，「出演者只是配合我们的安排」。 最后再次向李伊庚与所有观众致歉，承诺会更仔细检视日后的制作流程。

目前李伊庚已正式对A女提告，控告对方恐吓与散布不实指控，强调「绝不会原谅」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻