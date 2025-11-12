18年《李祘》CP又来了！韩志旼登《秘书镇》让李瑞镇当经纪人！直播就吵吵闹闹

韩志旼日前开直播，透露有了两名新经纪人，是《对於我来说过於刻薄的经纪人－秘书镇》（简称秘书镇）金光奎和李瑞镇！

韩志旼和两名经纪人录影中途出来吃饭，表示为了感谢不久前祝福自己生日的粉丝们，久违开了直播。韩志旼让李瑞镇和粉丝打招呼，相比金光奎，李瑞镇依旧高冷。韩志旼爆料经纪人虽然有两名，但李瑞镇不太工作，李瑞镇反驳，两个人就此开启了观众熟悉的斗嘴模式，李瑞镇还呛粉丝呢！韩志旼读了粉丝留言要求李瑞镇比爱心手势，李瑞镇直接朝镜头丢卫生纸要赶粉丝走，要李瑞镇用自己名字作三行诗时，李瑞镇更直言：「又不是我的粉丝！我都要做吗？」



被金光奎说服后，李瑞镇才勉为其难答应，傲娇地扬起招牌的酒窝作了「一个人也／民族性地爱／智珉吧」，引起全场惊呼，韩志旼反应：「喔――怎么？突然对我这么好？是因为人多才这么好吧？」想不到李瑞镇沉浸在了三行诗游戏，反覆想著「珉」还能怎么造句，二次发挥出「韩志旼的／熟人是／秃头金光奎」，金光奎躺著也中枪。



尾声谈到节目播出时间，韩志旼忍不住说李瑞镇一直欺负自己，李瑞镇马上反驳：「你不欺负我，我怎么会欺负你？随便一讲，节目播出去以后你就要小心了！」

这段斗嘴，让人忍不住想到2023年两人分别上《刘Quiz》「隔空」吐槽对方啊！韩志旼说李瑞镇对别人都是照顾，却总是闹自己，李瑞镇承认很爱开玩笑，但现在「年纪大了老是输，和她见面还满累的」，刘在锡听了都笑到不行。而这两段《刘Quiz》访谈内容，都搭配了2020年两人同台《一日三餐》的经典画面，更为有趣了。



《秘书镇》每周五晚间在韩首播，目前尚未有此集播出时间，期待的观众可以密切追踪相关消息。李瑞镇和韩志旼从2007年合作《李祘》至今，友谊已逾18年，不晓得两人再次合体究竟是谁欺负谁呢？

顺带一提，今年上半年韩志旼两度登上刘在锡的节目，也都有提到李瑞镇呢！在《只要有空，》说自己看了李瑞镇作客的一集，在《只是藉口》（藉口GO）爆料李瑞镇有一次饭局想到她「把鱼吃得剩下骨头」，觉得她很爱吃鱼便喊她来，没想到那场饭局是有个后辈事先订好捉要请客的，她莫名其妙加入了。韩志旼用「特别」形容李瑞镇，甚至说自己重生的话想重生为李瑞镇呢！理由是「完全没有烦恼」。



