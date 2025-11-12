这部剧的阵容太强大！李浚赫＆姜汉娜特别出演《再婚皇后》，时隔6年重逢的两人将饰演「夫妻」

《再婚皇后》主演是申敏儿、朱智勋、李钟硕和李世荣，特别出演有李浚赫和姜汉娜，这阵容真的太强了！

今日（12）有韩媒报导，李浚赫和姜汉娜将特别出演 Disney+《再婚皇后》，两人将在剧中饰演夫妻，随后双方的经纪公司也证实这消息。

据悉，李浚赫饰演「沃顿三世」一角，他是海因里的哥哥（李钟硕 饰）的哥哥兼前任皇帝，娶了西王国皇后克莉丝塔爲妻的人物；而姜汉娜饰演的「克莉丝塔」虽然是海因里的青梅竹马和初恋，但是因爲政治原因与沃顿三世结婚。这也是两人继2019年《60天，指定幸存者》后再次合作，当时就有不少剧迷敲网他们二搭，算是许愿成功啦！



《再婚皇后》全球高人气的网路小说和网路漫画，讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事，是一部浪漫奇幻史诗剧。



剧中，申敏儿饰演聪明、天生的气质受到称赞东大帝国的完美皇后「娜菲尔」；朱智勋饰演绝对权力的象徵东大帝国的皇帝、也是娜菲尔的丈夫「索本修」；李钟硕饰演西王国王子兼隐藏秘密「海因里」；李世荣饰演逃亡奴隶出身、觊觎皇后位置的「菈丝塔」。



而《再婚皇后》导演和编剧也是备受期待！由《听见你的声音》、《皮诺丘》、《虽然30但仍17》等作品中凭藉细腻的感情描写而备受喜爱的赵秀沅导演执导，编剧则是曾执笔过创下 OCN 最高收视率《驱魔面馆》的吕芝娜、玄忠烈作家。预计在本月内结束拍摄，并在2026年通过 Disney+公开。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

