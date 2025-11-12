受「私生活爭議」影響？李伊庚退出《玩什麼好呢？》後，《超人回來了》主持人也在首播前夕突然下車！

11日，KBS2綜藝《超人回來了》方面表示：「李伊庚退出MC，金鍾旼被選爲新MC，金鍾旼的首次錄製將於19日和26日公開。」對於李伊庚退出的原因，並沒有表明特別立場。

《超人回來了》今年秋天迎來改編，李伊庚和 RalRal 被選為的新MC加入，原本計劃在12日的節目中與向觀眾們進行首次問候。當時製作組表示，繼崔智友、安英美、朴修弘的接力棒之後，李伊庚、RalRal 將作爲新的MC出擊，特別是他作爲《超人回來了》歷史上第一位未婚男性MC而成爲話題。但是節目即將播出之際，卻傳出李伊庚突然下車的消息，因此下車理由備受關注。



日前，李伊庚也退出固定出演的 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢？）。經紀公司Sangyoung娛樂解釋說：「因爲日程調整問題決定退出節目，是爲了集中精力做好本職工作。」連最後的問候都沒有，就直接退出節目，劉在錫、HAHA、朱宇宰也提到李伊庚因為電視劇、電影等日程很多，協調後決定退出，更遺憾表示：「因日程安排，沒能和大家道別就走了。」



李伊庚上個月因私生活曝光而成爲話題，A某聲稱要揭露他的私生活，並上傳李伊庚和自己分享的 Kakao Talk、Instagram DM 等截圖。李伊庚方面表示毫無根據，並預告將採取法律措施。原本A某主張爆料屬實，但突然急改口道歉稱：「一切都是開玩笑，那都是用AI製作的。」也在韓網引發熱烈討論。



（相關報導：【韓網熱門】李伊庚「簡訊門」續：當事女性口風大反轉「一切都是AI啦」！韓網友：當人是傻子嗎）

