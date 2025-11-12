韩剧史上最危险恋爱！全智贤魅惑池昌旭，《人类X九尾狐》人间vs狐界开启颜值修罗场

韩剧粉请尖叫！全智贤确定要回归小萤幕啦！而且这次的搭档不是别人，正是魅力值破表的池昌旭！两人确定联手主演 JTBC 全新奇幻浪漫喜剧《人类X九尾狐》（《인간X구미호》，暂定名），光是这组合就足以让人心脏暴击。

根据制作方今日（12日）公开的最新消息，《人类X九尾狐》由《大力女子姜南顺》、《因为不想吃亏》导演金政植执导，《爱上变身情人》编剧林回音执笔，保证浪漫、搞笑、又神话感爆棚。 剧情讲述了「能迷惑人类的九尾狐」与「能吸引妖怪的人类」在命运交错的瞬间相遇后开启一场又甜又危险的奇幻恋爱。

全智贤饰演「具子红」――一位外貌美得不科学、又拥有两千年修为的九尾狐，同时也是韩国娱乐圈的「国民女神」。她天生拥有魅惑人心的能力，却因为遇上唯一对她免疫的人类而乱了阵脚。 从「掌控万物」到「被爱情支配」，全智贤要再度挑战她最擅长的高冷美人+反转可爱戏路。



池昌旭饰演的「崔锡」是一位灵异界传说等级的巫师兼「五星博物馆」馆长，看似风流不羁、实则能看穿人间与冥界的边界。当九尾狐闯入他的领地时，他不仅毫不畏惧，反而对她产生了神秘的兴趣——从此展开一段「人类X妖狐」之间的命运拉扯。



制作团队表示：「这部剧结合了奇幻与浪漫喜剧的所有元素，全智贤与池昌旭的化学反应将颠覆大家对『人与妖恋』的想像。」两位「颜值巅峰代表」同台飙戏，粉丝已经等不及看他们互相斗法、又被彼此吸引的高能对手戏。

除了 JTBC 电视播出外，《人类X九尾狐》也将在 Amazon Prime Video 全球上架，势必掀起新一波韩剧奇幻恋爱热潮。

全智贤化身魅惑九尾狐、池昌旭通灵馆长帅气登场——这组「神仙级CP」，光想就够嗑上一整季！

