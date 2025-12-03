Disney+《操控游戏》今天公开大结局！池昌旭再次戴上手铐，他是否能揭开都敬秀的真面目？

池昌旭、都敬秀主演的《操控游戏》今天就要公开大结局啦！朴台仲是否能复仇成功呢？
Disney+ 原创韩剧《操控游戏》上周播出中，朴台仲（池昌旭 饰）终於与真凶白道更（李光洙 饰）相遇，还和安约翰（都敬秀 饰）展开激烈的对峙。第10集尾声，安约翰到卢榕息（金钟洙 饰）的家里，烧掉他与女儿音比（赵允秀 饰）的合照还说：「朴台仲，我很好奇你这次会怎么做！」
今天即将公开大结局，在阿莱丽作家的第100部作品拍卖前夕，朴台仲（池昌旭 饰）、卢榕息和音比（赵允秀 饰）发现与杀人事件的关联线索。但是越接近事件的真相，他们反而陷入更巨大的危险之中。由於安约翰的计谋，卢榕息被当作是杀害白议员的嫌疑人被紧急逮捕，恩菲也开始面临生命危险。
最终...爲了揭开真相一路追到安耀翰面前的朴台仲说：「你完了！」还主动前往警局自首，让人更加好奇他的复仇结局会走向何方。看著走向与自己计划相反方向的朴台仲，安耀翰不禁吐露：「到底是为什么？非要走上自己死亡的道路呢？」两人之间剪不断的恶缘，最后结局会是如何？也让观众非常紧张！【Disney+《操控游戏》大结局将於今日（3日）16:00 更新】
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻