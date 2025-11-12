MC梦陷艺术争议，家中挂「希特勒画像」，称「作品被误解」！网友却想起他那些年惹过的麻烦......

歌手兼制作人MC梦近日因在家中挂有「希特勒画像」而引发争议，随后他也亲自出面回应，澄清作品的真实含义。

事情起因於MC梦在个人IG限时动态中，分享搭配歌手Car， the garden歌曲《Home Sweet Home》的居家照。 照片中他家楼梯转角处挂著一幅画，画中人物神似纳粹独裁者希特勒，引发网友批评「缺乏历史敏感度」。



争议越演越烈后MC梦透过社群发文解释，该画作是艺术家玉胜哲（옥승철）的早期作品，并非歌颂或崇拜希特勒，而是用「吸管画出的胡子」象徵人类的贪婪与野蛮，意在批判而非赞扬。 他强调：「希望大家能以作品的角度理解这幅画。 这幅作品早在我录音室时期就挂著，也多次出现在照片里，为什么现在才被放大？」他还称：「艺术本来就有批判或挑衅性创作的存在，那些并非崇拜，而是表达。 不了解作品本意就随意批评的人，才是真正残酷的。」最后MC梦也明确表态：「我非常非常讨厌希特勒，也厌恶所有引发战争的人。」

MC梦自出道以来风波不断——2004年曾因发表歧视同性恋的言论遭批评，2010年又因兵役舞弊事件被社会猛烈谴责。 之后他虽多次尝试重返歌坛，但仍屡次陷入舆论争议。 今年他又因所属公司相关的内幕传闻，以及旗下男团成员涉及性交易后遭退团等事件，再度被推上话题焦点，这次「希特勒画像」让大众重新聚集他的过往行为，骂声升级。



此外，MC梦近年除音乐制作外，也投入经营事业。 去年他曾担任新人偶像团BADVILLAIN的总制作人，不过7月时宣布暂时退出ONE HUNDRED厂牌经营，前往海外留学休养。 他当时透露，因为长期罹患重度忧郁与身体状况不佳，希望藉由留学重新调整状态、延续音乐人生。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻