Disney+浪漫喜剧《宇宙Marry Me？》崔宇植的「完美双面情人」表现，紧紧抓住了观众的心！

（雷）崔宇植在Disney+热门韩剧《宇宙Marry Me？》中饰演明恂堂四代继承人「金宇宙」，在爱情面前是温柔体贴的男人，在追求真相时则毫不退让，展现了在「悸动」与「魅力」间自由切换的立体演技。



在上周播出的第9、10集中，因前任金宇柱（徐范俊 饰）的威胁，让金宇宙与柳美里（庭沼珉 饰）的关系陷入危机。历经误会与分手后，两人终於再度确认彼此真心。尤其当金宇宙亲眼目睹威胁现场、愤怒之下制服前任，并动情告白：「就算只剩一天，我也想活在美里小姐身边」时，让观众感动不已。





追查明恂堂内部弊案的金宇宙，揭发姑丈张韩求（金永敏 饰）的诈欺行径，为阻止阴谋而不断奔走。虽凭藉与姑丈联手的吴敏廷（尹智敏 饰）被捕而暂时化解危机，但张韩求的阴谋仍在持续，金宇宙最终直面25年前父母车祸的震撼真相，展开揭露之路。





崔宇植在剧中展现出既深情又坚定的面貌——他对柳美里的纯爱令人动容，追查黑幕时的决然目光更显气场十足。离别戏中，他以细微的表情变化与克制的情感线条，让观众深陷共鸣；与庭沼珉的对手戏则透过自然的节奏与呼吸，强化了浪漫氛围的说服力。



此外，在喜剧桥段中，崔宇植发挥特有的幽默感逗笑观众；面对危机时，则以强烈的存在感与气势稳定了剧集的节奏。这种情感转换的层次与节奏掌控，再次证明了「崔宇植式演技」的真实魅力。



凭藉丰富的情感表现、推动剧情的能量，以及与庭沼珉之间绝佳的化学反应，崔宇植成为《宇宙Marry Me？》的灵魂支柱。周末夜里，他同时带来欢笑与感动，让人更加期待他在剩余两集中的最终表现。



