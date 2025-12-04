Disney+《操控游戏》大结局！池昌旭动作戏超帅气、都敬秀依旧疯到底，最后彩蛋暗示有第二季？

池昌旭和都敬秀主演的 Disney+《操控游戏》昨日公开大结局啦！但最后那个彩蛋...是为第二季埋下伏笔吗？

《操控游戏》是翻拍自2017年的韩国电影《虚拟城市》，讲述过著平凡生活的朴台仲（池昌旭 饰）某一天冤枉地卷入恶劣的犯罪案件中，还因此被入狱；当他得知一切都是安耀翰（都敬秀 饰）计划好的后，对他展开报复。



3日公开的最后两集中，被卷入安约翰设计的圈套里而陷入危机的卢榕息（金钟洙 饰）和音比（赵允秀 饰），还有再次回归的白道更（最后的死法也太惨 QQ）。安约翰将卢榕息诬陷爲杀害白议员的嫌疑人，朴台仲爲了救他而去自首，最后获得狱警的帮助而逃脱。



之后，朴台仲甚至潜入安约翰到家中，但安约翰早就看穿这一切，是故意让他混进去他家的。在那里朴台仲从弟弟的死亡开始，知道所有事件的始末，最后他与安约翰展开激烈的交战，期间安约翰不断地挑衅他：「你这混蛋，杀了我啊！快杀了我！」最终朴台仲把影片档案、犯罪证据公布后，为自己洗清嫌疑，最终无罪释放。虽然卢榕息和音比被安约翰的手下追杀，但幸好最终他们活下来了。最后朴台仲和朋友、卢榕息父女一起经营一家咖啡厅，算是划下完美的 Ending 吧！



但...最后的彩蛋竟然是安耀汉的大萤幕上播著影片，有一个人坐在椅子上看著萤幕，这个人到底是谁？是为了第二季蛮下伏笔吗？但目前没有第二季制作的相关消息，所以大家还是要再等等啦！



