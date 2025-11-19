池昌旭 vs 都敬秀正面开战！《操控游戏》即将上演最强宿命对决

Disney+ 原创韩剧《操控游戏》靠著强烈的叙事魅力与紧张感十足的演出一路狂吸粉，如今官方又在今日（19 日）公开第 7、8 集的最新剧照，让观众期待值再度飙到天花板。

《操控游戏》由池昌旭、都敬秀（EXO D.O.）主演，故事讲述原本过著平凡生活的「台仲」（池昌旭 饰）莫名被卷入冤罪、含冤入狱，却意外发现这一切的背后黑手，竟是神秘的「耀翰」（都敬秀 饰）。 台仲因此展开燃烧生命的复仇计划，是一部高能量的动作悬疑剧。

最新的 7、8 集剧照可以说火药味满满。 逃狱成功的台仲拖著伤痕累累的身体，正式开始追查「谁在背后操纵他的人生」。 道更（李光洙 饰）在得知台仲已经逃狱后，开始一步步逼迫耀翰，而原本完美无缺的计划出现裂缝的耀翰，也变得极度敏感，紧盯台仲的一举一动。 台仲更在与曾替他辩护的律师金常乐（金重熙 饰）对质时怒吼：「到底什么是『雕塑（雕像）』？ ！给我说清楚！」一步步逼近真相。



剧情也将迎来新一轮的正面冲突——台仲、榕息（金钟洙 饰）、音比（赵允秀 饰）三人合作，找出了下一个「雕塑计划」的受害者，准备深入调查。 但耀翰在密室内盯著台仲的一举一动，冷冷一句「原来你一直在找我？」正式宣告两人将迎来最关键的正面对决。

《操控游戏》开播以来口碑节节高升，被观众狂赞「爽感爆棚」、「池昌旭和都敬秀演技直接炸裂」、「超级好看、停不下来」、「李光洙演的反派竟然这么出彩，坏到我快忘记他在《Running Man》」。 随著剧情即将进入后半段，期待度更是再往上翻倍。

Disney+ 原创剧《操控游戏》今日一次更新第 7、8 集，之后将维持每周更新两集，共 12 集，全剧火力全开正式进入高潮。

