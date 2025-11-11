李寿根、殷志源、曹圭贤《去肯亚的三餐》爆笑预告！三人依旧爱吵架，各种惊险情况接连不断

他们凑在一起就是这么好笑，那熟悉的感觉回来了！

今日《去肯亚的三餐》公开最新预告，像电影般的开场：「很久很久以前，有几个特别的家伙生活在野生的土地上。最老的家伙是矮个子、最幼稚的家伙非常爱生气、忙内这家伙是悲观的。」这个旁白是李寿根念的嘛 XD



三人依旧爱吵架，李寿根：「因爲你不能和我一起去，你这个傻瓜！」殷志源：「那么哥怎么可以一个人去啊？」看著这一切的曹圭贤无奈大喊：「还是你们两个人交换吧！」还公开玩大象鼻子游戏时互相撞到头而痛苦的殷志源和曹圭贤（李寿根笑得超大声）、李寿根游泳时与野猪对视而惊慌失措、烧烤派对中河马袭击的惊险情况接连不断。也期待新游戏和介绍肯亚当地美食啊！



谈到这次的肯亚拍摄，李寿根表示：「比起拍摄，更像是旅行回来的感觉，拍摄的时候我们也一直都很开心，所以观众们也会原封不动地感受到那份快乐。」殷志源说：「时隔许久在野外拍摄，而且是在遥远又陌生的异地拍摄，大家可以一起欣赏当地美丽的自然风景，尽情享受。」曹圭贤则表示：「我每周都会和两位哥哥一起参加固定节目，能通过 Netflix 再次和观众们见面，我感到很幸福。」



而《去肯亚的三餐》是《新西游记7》衍生出来的，当时曹圭贤收到「入住肯亚饭店与长颈鹿一起用餐」，因此同队的李寿根和殷志源也确定一起去肯亚旅行。但后来因为疫情的关系拍摄推迟，等了好久终於可以看到播出，也让粉丝们都相当期待！【《去肯亚的三餐》将在11月25日在 Netflix 公开】

