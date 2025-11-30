童星前辈的温暖！金裕贞坦言童年演戏「留下创伤残影」，拍《亲爱的X》主动要求「为小演员奇昭侑安排心理谘询师」

由金裕贞主演的惊悚剧《亲爱的X》下周即将迎来大结局，她在剧中饰演的反社会人格巨星「白雅珍」深受好评。 由於戏中涉及大量黑暗、暴力的内容，金裕贞近日受访时，亲自证实了先前流传的主动要求为小演员奇昭侑聘请心理谘询师的美谈。

《亲爱的X》是一部毁灭系爱情惊悚剧，改编自同名网漫，拥有天使面孔、内心却极度残酷的白雅珍为摆脱地狱般的人生而戴上面具，最终攀上顶峰，却也将周遭的人残酷践踏的故事。 金裕贞精湛诠释了白雅珍如何操纵人心、走向自我毁灭的过程，演技获观众一致赞赏。



金裕贞坦言，因为这部作品需要演员大量表现人格问题行为，剧组从前期就谘询了心理学教授。 身为四岁就出道的资深童星，她是由自身经历体会到这项需求。

曾留「无意识创伤残影」 故盼小演员获帮助

金裕贞解释了她要求安排心理谘询师的原因：「小时候拍戏时没感觉，但过了很久之后才发现，无意识中累积的创伤和刺激性情绪，像『残影』一样留下。」后来她意识到，对於从事情感密集职业的人来说，即时排解疏导负面情感的机制十分重要，因此希望在拍摄现场能有这样的机制。 而导演也和她心意相通，最终让谘询师能够一同参与拍摄。



此前，饰演童年白雅珍的演员奇昭侑的父母，曾透过社群透露金裕贞的温暖举动，包括主动为奇昭侑安排心理咨询师，因为担心而来到现场观看奇昭侑拍摄第一场戏，在剧本阅读后的聚餐时也主动靠近奇昭侑，说「如果遇到困难一定要联系我」，让这段佳话广为流传。





回首20年演艺路，最感谢家人一句话

谈及这次挑战恶角的心路历程，金裕贞坦言直到现在仍觉得是「未解的习题」，不确定是否已完全走出角色的阴影。 不过，她感谢剧组氛围与作品的调性完全相反，让她得以在下戏后能保有个人空间。

回顾长达20多年的演艺生涯，她表示最大的力量来自家人和粉丝常说的一句鼓励：「你一直做得很好，未来也会做得很好。」这让她即使在感到不安或被追赶时，也能相信自己能够继续向前。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻