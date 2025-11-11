《欢迎来到王之国》剧组情谊不变！李俊昊→润娥现身祝贺，金佳恩♥尹善友幸福完婚：爱情长跑10年修成正果

近日，一家婚礼公司在官方 IG 上公开多张婚礼现场照，并送上祝福，网友们也注意到了热门韩剧《欢迎来到王之国》的主要演员们再次聚首，画面相当温馨。

演员尹善友与金佳恩在历经 10 年爱情长跑后，於 10 月 26 日步入婚姻殿堂。这对新人的缘分始於 2014 年 KBS2 电视剧《一片丹心蒲公英》，两人因戏结缘发展为恋人，经过十年交往，最终修成正果。

公开的照片中可见，2023 年 JTBC 热门韩剧《欢迎来到王之国》的主要演员李俊昊、润娥、高媛熙、安世河、金载原等人皆出席婚礼，以宾客身分为新人送上真挚祝贺，展现剧组之间依旧深厚的情谊。



《欢迎来到王之国》讲述无法忍受虚伪笑容的财阀继承人具元（李俊昊 饰），与因为职业关系即使不想笑也要一直保持开朗笑容的职员天嗣朗（润娥 饰）相遇后，寻找真心笑容与幸福的浪漫故事。该剧最高全国收视率曾达 13.8%，深受观众喜爱，播出当时的网路话题度也相当高。





双方所属公司 Prain TPC 与 935 娱乐曾宣布：「金佳恩与尹善友交往多年后，决定於今年10月步入婚姻殿堂。」并补充表示：「婚礼将在双方家人与亲友见证下，以非公开形式举行，恳请大家给予两人温暖的祝福与支持。」

