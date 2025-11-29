【采访】《亲爱的X》金裕贞「连瞳孔都在演」！自爆惊讶反社会人格「白雅珍」竟圈粉，剖析毁灭系女主：无法理解只能接纳

毁灭系爱情惊悚剧《亲爱的X》本周迎来高潮完结，从始至终话题讨论度超高！主演金裕贞在采访中坦言，初读「反社会人格」的台词时震惊不已，原以为观众会一面倒地批评主角白雅珍，没想到竟出现一批「支持者」。 直到看到成片，她才理解其中原因。

■ 天使外貌下的崩坏：受害者与加害者的矛盾灵魂

《亲爱的X》改编自同名网漫，剧情描绘患有反社会人格障碍的女子「白雅珍」，为逃离地狱般的成长环境而戴上假面，一步步成为家喻户晓的顶级明星，却在最风光之际迅速走向崩坏。



金裕贞在剧中展现出道以来最具突破性的演技，从锐利冰冷的眼神到被逼到绝境时的求生本能，让观众同时感到著迷与不安。 白雅珍拥有天使般的外貌，内在却隐藏著残酷本性；她恣意操控、威胁他人，甚至涉入犯罪，既是无情的加害者，同时也是不堪童年所铸就的受害者。 被父母遗弃与虐待的过往，使白雅珍深谙如何利用「爱与同情」来谋取生存，习惯性地让别人替她「动手」，并毫不犹豫地在人际棋局中推倒对手。

明明是罪人，却令人无法彻底憎恨。 正是这种极致的矛盾性，让观众在白雅珍一步步坠落时，仍涌现出一丝难以言喻的惋惜。



■「下三白」与「不眨眼」：演技细化至瞳孔层次

这是金裕贞自2014年电影《优雅的谎言》后，首度挑战反派角色。 她坦言，自己绝无法支持白雅珍，也不想去理解她，只能尝试去「接纳」她，并不断在两个极端问题间反覆挣扎，努力把握憎恨与支持之间的微妙界线：「我能支持她吗？ 但我又能对她投石指责吗？」

为呈现角色的冰冷特质，金裕贞甚至连瞳孔都经过精心设计：刻意避免眨眼、露出下眼白，以营造漂浮、疏离、空洞感; 眼睛半睁时则展现「外表慵懒、内心计算」的危险气息。



她不仅谘询了心理学教授，深入理解反社会人格的思考模式，更反覆钻研原著漫画，力求影像化的白雅珍能保有原作的凛冽。 金裕贞还从导演手中拿到反社会人格障碍与煤气灯效应的话术清单，最初看了两句就震惊得放在一边，后来练习时重新找来看，也藉此成功塑造了角色。



■ 沉浸角色狂掉体重，曾被自己的演技吓到

角色的沉重感也真实影响了金裕贞的状态。 她坦言在拍摄期间体重下降，心理上也曾濒临崩塌，但她选择「不把角色甩掉」，希望能忠实呈现白雅珍逐步走向枯萎与崩溃的样貌。

她透露，在拍摄一些挑战极限的戏份时，她会完全沉浸其中，甚至导演喊「卡」后也难以自拔，看回放时连自己都会被吓到。 不过，她强调自己在开拍前已做好心理准备「绝不会被角色动摇」，加上导演与同僚的协助，让她得以顺利从角色中抽离。



■ 意料之外的「白雅珍应援团」

金裕贞原以为观众会对白雅珍口谏笔伐，没想到竟有不少人为角色加油，一度感到惊讶困惑。 直到看过正片后，她才理解背后原因。

「拍摄时不觉得，但在萤幕上看到时，白雅珍确实显得有些可怜，」金裕贞说道，「导演希望观众对白雅真产生混乱情绪，我觉得我们做到了。 」尤其白雅珍的大部份恶行，都是针对那些曾经霸凌或欺压她的人，这更让观众难以单纯地以「好人/坏人」的二元视角进行指责。



对於观众称赞她成功诠释「危险又迷人」的气质，金裕贞则回应：「我并不是刻意把白雅珍塑造成蛇蝎美人，但角色本身就具备这样的特质。 我希望她展现出一种能令任何人都著迷的气质，外型、言语和行为都自然而富有魅力。」她总结道，在构思角色时，她著重於反社会人格障碍的自然表现：「与其说她是心机深沉，不如说她更像是一个完全不介意操控他人情绪的人。」

金裕贞说道：「我认为这部作品令人深思『什么是人性』。 它让你不断地思考『白雅珍什么时候才能停下来？ 事情究竟是从哪里开始出错的？』」



这位出道二十多年的演员，透过《亲爱的X》交出一张突破性的成绩单，不仅扩展了戏路，也让观众看到她更多的可能性。

