【韩网热门】偶像题材网漫「超残酷出道组选拔方式」，网惊：千万别被Mnet学去！

近日有网友分享了一部网漫里关於偶像生存节目的设定，引起大量讨论，很多人惊呼「连撒旦看了都会自愧不如」，不禁担忧万一被电视台拿去借鉴套用，制作成真人版的话……

这部网漫改编自网路小说，名为《想帮我家孩子出道，结果我出道了》（暂译）。 其中对於生存节目的比赛机制介绍如下：节目会选出两组出道队伍，根据排名，A组成员为第1、3、5、7、9、11的参赛者，B组成员为第2、4、6、8、10、12的参赛者。 两组在出道后的1整年里，要以竞争对手身份展开活动，一年后根据专辑、音源、得奖记录，以及最终投票结果进行综合评价，最终胜出的一组才有资格成为真正的偶像团体。

也就是说，节目结束后，还要再进行长达一年的残酷生存竞争。



韩国网友评论：

1. 哇这太刺激了，话题性一定超高

2. 起鸡皮疙瘩了，完全是恶魔啊

3. 这一年期间，两边的粉丝都会疯掉吧kkk

4. 而且那个排名还不是固定的，第1名和第2名会轮流挑成员组队... 喜欢嗑关系的粉丝绝对会精神崩溃两倍

5. 好期待这种修罗场，多巴胺乱飙、鲜血四溅、钱包阵亡，多有趣啊

6. 解散组的粉丝应该会气到变成出道组的黑粉吧，可怕

7. 天呐，如果真有偶像生存节目借鉴这个设定可怎么办

8. 赶快藏起来，千万不能被Mnet学去了

9. 这不就是WINNER和iKON吗？

10. 如果是在现实里，落败组也会获得很多粉丝，最终一起出道吧，WINNER和iKON就是这样

11. 这让我想到《少年24》，虽然形式不一样，但那时也是节目结束后在小剧场表演一年、每周投票、最后再选真正出道组

12. 只有电视台的家伙们获胜啊kkkk...

13. 网漫一定很好看kkk虽然如果是在现实里，第一反应肯定是破口大骂

14. 这网漫真的好看，而且是女团题材！虽然不是官方百合，但百合味超香，推推kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3983109530

