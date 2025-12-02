【韩网热门】EXO首次公开「六人团体照」！网惊呼：Lay就这样若无其事地加入

人气男团EXO昨日下午通过官方SNS公开最新粉丝见面会「EXO'verse」的海报，如SM娱乐先前所公布，只有6位成员SUHO、灿烈、D.O.、KAI、世勋与LAY参加。

这似乎是有史以来第一次由官方发布的6人团体照片。



韩国网友评论：

1. 现在究竟是2025年还是2015年？

2. 让我想起了 EXO-K 时期

3. EXO 真的把外貌管理得很好，大家都没有变老

4. 灿烈拍得真好看，超级帅。 都敬秀是冰冻人吗？

5. 好像是 KAI 哥拉拔长大的五胞胎名校生 kkkk

6. 颜值组合如此合拍真的神奇，不愧是一起出道的

7. 隔了 10 年再次看到 Lay 真是传奇... 感觉很奇怪

8. 想说有位不认识的人在呢，原来是 Lay 呀

9. Lay 像是至今都一直在一起一样，理所当然地出现，真的超好笑

10. Lay 就这样带著笑容，好像什么都没发生过一样突然加入 kkk 仿佛间歇性来地球活动的外星生命体

11. 这个组合真的太震惊了，如果 7、8 年前有人说会变成这样 6 个人，肯定会被当成神经病

12. 我从来没想像过 Lay 一直留在 EXO 的 2025 年 kkk

13. 「最终 这是真的最终 最终的最终.jpg」这种感觉哈哈

14. 简直像是看到团体重组一样

15. 一开始有 12 个人，怎么会只剩下一半了呢，真可惜。 虽然不是粉丝，但加油

16. 很期待作为偶像的都敬秀

17. 稳定感超强，快点出新歌吧 ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/4012667906

